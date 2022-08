Kolchis - Verlag und Reisen AG

Werner van Gent: Unser Film ist da!

LEBEN ZWISCHEN KRIEG UND MUSIK

Grenzen den Journalismus

Werner van Gent: Vier Jahrzehnte der Berichterstattung aus Kriegs- und Krisengebieten

Ein Film von Michael Magee über das Korrespondentenehepaar Amalia und Werner van Gent und über die Grenzen des Journalismus in Kriegszeiten

==> exklusive Vorführung für die Medien <==

Gerne laden wir Sie zur Medien-Vorführung des Filmes "LEBEN ZWISCHEN KRIEG UND MUSIK" von Michael Magee ein:

Dienstag 23. August 10:00 Uhr

Trafo-Kino in 5400 Baden

(Brown Boveri Platz, nahe Bahnhof)

Anschliessend Möglichkeit zu Interviews mit Michael Magee, Amalia und Werner van Gent

Bitte um Anmeldung auf: info@magee.ch

Zum Film: Fast drei Jahre lang hat Michael Magee das Korrespondentenpaar Amalia (Ehemals NZZ) und Werner van Gent (Ehemals SRF) begleitet und ihr umfangreiches Archiv in seinen Film integriert. Entstanden ist ein sehr persönlicher Film, der einen einmaligen Einblick in das Leben beider Reporter gewährt. "Wie gehen Sie mit dem Elend um, Herr van Gent?". Auf diese Frage antwortet der Korrespondent im Gespräch mit SRF Moderator Florian Inhauser: "Ich konnte ja in die Schweiz oder auf die Insel Tinos zurückkehren, was die Betroffenen in den Kriegs- und Krisengebieten nicht konnten. Und: Da war auch noch die Musik als Ausgleich". Zugleich werden im Film hochaktuelle Fragen über die Kriegsberichterstattung gestellt.

Musikalische Highlights dieses Filmes: Patricia Kopatchinskaja (Violine), James Brandon Lewis (Sax) und Daphne Zournatzis (Gesang). Dauer des Filmes: Rund eine Stunde.

(Eine Vorpremiere findet am Freitag, 26. August 2022 um 19:30 im Kino Lichtspiel in Bern statt, die Premiere findet am Samstag, 27. August 2022 um 11:00 Uhr im Trafo-Kino in Baden statt).

