Lupin kündigt Wechsel in der Führungsspitze an: Dr. Fabrice Egros übernimmt die Verantwortung für die Unternehmensentwicklung als President, Corporate Development & Growth Markets

Der weltweit tätige Pharmakonzern Lupin Limited (Lupin) gab heute Veränderungen in seinem Führungsteam bekannt. Dr. Fabrice Egros übernimmt als President, Corporate Development and Growth Markets, die Verantwortung für die globale Unternehmensentwicklung. Dr. Egros übernimmt die Aufgabe der Unternehmensentwicklung von Alan Butcher, der das Unternehmen am 28. Februar 2022 verlässt. Dr. Egros wird die Entwicklung und Umsetzung der anorganischen Wachstumsstrategie des Unternehmens leiten, einschließlich Fusionen und Übernahmen, Geschäftsentwicklung, Einlizenzierungsvereinbarungen und damit verbundene Angelegenheiten. In dieser neuen Funktion wird er weiterhin die Geschäfte in den Regionen LATAM und Asien leiten.

„Wir freuen uns sehr, dass Fabrice zusätzlich zum Wachstumsmarktgeschäft auch die Verantwortung für die Unternehmensentwicklung übernimmt. Mit Fabrices Führungsqualitäten und seinem nachgewiesenen Erfolg beim Ausbau des Lupin-Geschäfts sowohl durch organische als auch durch anorganische Initiativen sind wir gut aufgestellt, um unsere Wachstumsziele zu erreichen. Wir danken Alan für seinen Beitrag zu unserem Unternehmen und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft", sagte Vinita Gupta, CEO von Lupin.

In den letzten sechs Jahren hat Dr. Egros eine wichtige Rolle bei Lupin gespielt, indem er die Geschäfte sowohl in den Wachstumsmärkten als auch in den Industrieländern leitete. Seine umfangreichen grenzüberschreitenden Erfahrungen sowie seine erfolgreiche Erfahrung mit Akquisitionen, Veräußerungen, Joint Ventures und Partnerschaften werden für Lupin in dieser neuen Funktion von großem Nutzen sein.

Informationen zu Lupin

Lupin ist ein innovationsorientiertes transnationales Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Mumbai, Indien. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt eine breite Palette von Marken- und Generikaformulierungen, biotechnologischen Produkten und APIs in über 100 Märkten in den USA, Indien, Südafrika sowie in den Regionen Asien-Pazifik (APAC), Lateinamerika (LATAM), Europa und dem Nahen Osten.

Das Unternehmen ist führend in den Bereichen Herz-Kreislauf, Diabetes und Atemwegserkrankungen und verfügt über eine bedeutende Präsenz in den Bereichen Antiinfektiva, Magen-Darm (GI), Zentrales Nervensystem (ZNS) und Frauengesundheit. Lupin ist das drittgrößte Pharmaunternehmen in den USA, gemessen an den Verschreibungen. Im GJ21 investierte das Unternehmen 9,6 % seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung.

Lupin verfügt über 15 Produktionsstandorte, 7 Forschungszentren, mehr als 20.000 Mitarbeiter weltweit und wird regelmäßig als „Great Place to Work" im Bereich Biotechnologie und Pharmazeutika ausgezeichnet.

