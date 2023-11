VERIT Immobilien AG

VERIT Immobilien Aarau: Anja Wälti wird neue Standortleiterin

Anja Wälti übernimmt die Leitung des VERIT Immobilien Standorts Aarau. Von dort aus betreut sie KundInnen und Mietende im ganzen Kanton Aargau, sowie in einzelnen Regionen der angrenzenden Kantone Solothurn und Baselland.

Anja Wälti hat kürzlich die Leitung der Filiale Aarau, Laurenzenvorstadt 67, übernommen. Wälti kam im Januar als Bewirtschafterin zu VERIT Immobilien, im April wurde sie bereits Teamleiterin.

Zuvor war sie in verschiedenen regionalen Immobilienunternehmen im Einsatz, bei denen sie im ganzen Kanton Aargau verschiedene Wohn- und Gewerbeliegenschaften betreute. Dadurch ist sie mit den örtlichen Gegebenheiten sehr gut vertraut.

«Wir sind ein hoch motiviertes Fünf-Personen-Team in Aarau. Von hier aus betreuen wir unsere KundInnen und Mietenden im ganzen Kanton Aargau, sowie in einzelnen Regionen der angrenzenden Kantone Solothurn und Baselland», sagt Anja Wälti. Mit ihrem Team sorgt sie für die Bewirtschaftung von Wohn- und Gewerbeliegenschaften ebenso wie für die Bewirtschaftung von Stockwerkeigentümergemeinschaften. Sie unterstützen beim Verkauf, bei der Erst- und Wiedervermietung und bei der Immobilienbewertung.

«Wir freuen uns, dass mit Anja Wälti eine junge und engagierte Immobilienwirtschafterin die Leitung des Aarauer Standorts übernimmt», sagt Manuela Gläser-Glänzel, Leiterin Bewirtschaftung und Mitglied der Geschäftsleitung.

Über VERIT Immobilien AG

VERIT Immobilien AG ist ein schweizweit tätiges Immobilienunternehmen mit über 60-jähriger Erfahrung im Management und in der Bewirtschaftung von Immobilien. VERIT ist spezialisiert auf die Bewirtschaftung, Revitalisierung, Vermietung und Verkauf von Immobilien institutioneller und privater Immobilienbesitzer und begleitet sie professionell und sicher entlang des gesamten Immobilien-Lebenszyklus.

VERIT Immobilien AG ist seit 2021 Teil der Avobis Gruppe. Rund 150 Mitarbeitende an schweizweit zehn Standorten betreuen und bewirtschaften über 40'000 Mietobjekte. - verit.ch

