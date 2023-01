SV Group

Medienmitteilung: Stay KooooK Bern City eröffnet

Stay KooooK Bern City eröffnet

Nach dem erfolgreichen Launch 2020 in Bern Wankdorf hat nun bereits das zweite Haus der jungen, tech-affinen Marke in der Schweizer Bundesstadt eröffnet. 2023 sind die Eröffnungen der Häuser in Nürnberg und Leipzig. Weitere Häuser eröffnen 2024 in Genf und München sowie 2025 in Hamburg.

Dübendorf, 18. Januar 2023. – In einem teildenkmalgeschützten Haus mitten in der Berner Innenstadt empfängt es nun seine Gäste: das Stay KooooK Bern City. Anders als das erste, komplett mit Studios bestückte Extended-Stay-Haus in Bern Wankdorf und die in Kürze folgenden Häuser in Deutschland, richtet sich das zweite Stay KooooK hauptsächlich an Geschäfts- und Städtereisende sowie Wochenendgäste, die eine unkomplizierte und zeitgenössische Bleibe am Puls der Stadt suchen. Getreu der Markenphilosophie stehen den Gästen auch im neuesten Stay KooooK ortskundige Hosts zur Seite, die bei Bedarf Tipps geben und dafür sorgen, dass alle sich wohlfühlen. Alles Organisatorische – von der Buchung über den Check-in bis zur Freizeitplanung – findet über die innovative Gästeplattform in der Web-App statt. Das Stay KooooK Bern City verfügt über 85 Zimmer in sechs Kategorien sowie den innovativ konzipierten Gemeinschaftsraum The Flat.

Modernes Übernachtungskonzept in historischem Baubestand

Das Stay KooooK Bern City ist in jeder Hinsicht besonders. Denn das moderne Konzept und die entspannte Atmosphäre ziehen in ein historisches Gebäude in der Berner Altstadt ein, das in Teilen denkmalgeschützt ist und auch nach der umfassenden Renovierung noch viele seiner ursprünglichen Merkmale behalten hat. So werden in allen Zimmern und Bereichen des Hauses Parkettböden zu finden sein; in einigen sogar das aufwendig aufgearbeitete 180-jährige Original-Parkett. Das alte Treppenhaus, die ursprünglichen Heizkörper, die Stuckdecke und Wandvertäfelungen – all das wurde sorgsam restauriert und fügt sich nun aufs Reizvollste in den modern reduzierten und zugleich behaglichen Wohnstil der Marke Stay KooooK ein. Auch das äussere Erscheinungsbild wurde mit grosser Sorgfalt behandelt: Einst prägende Gestaltungselemente, wie die Ochsenaugen-Lukarnen, wurden wiederhergestellt, sodass das neue, alte Haus am Waisenhausplatz nun wieder einen wertigen Platz im historischen Berner Stadtbild einnimmt.

Wohnen nach Wunsch in sechs Zimmerkategorien

Ob für ein Wochenende, einen Business Trip oder einfach ein paar Tage des Eintauchens in den Vibe der Schweizer Bundesstadt: Mit seinem modernen Konzept passt sich das Stay KooooK Bern City mühelos an die Bedürfnisse seiner Gäste an. Die können zwischen sechs Zimmerkategorien wählen – vom gemütlichen Single Room mit französischem Bett über Doppelzimmer in verschiedenen Grössen bis hin zu den Familienzimmern für bis zu vier Personen. Charakteristisch für die Marke gibt es auch in den Zimmern ein flexibles Element: Diese sind mit einem speziell designten Bettmodul ausgestattet, das nicht nur einen erholsamen Schlaf garantiert, sondern auch einen Schreibtisch, ausziehbare Ablagen, Leuchten und eine integrierte Hakenleiste umfasst. An dieser können Gäste, neben Kleidern, auch Kissen, den Kofferbock, Taschen, die Laptop- Arbeitsunterlage und vieles mehr aufhängen und somit einfach Platz schaffen. Weiter verfügen die Zimmer über moderne Duschbäder, einige auch über eine Sitzbank am Fenster und einen Arbeitsplatz; die Familienzimmer zudem über eine bequeme Sitzecke mit Sofa.

Zum Arbeiten, Leute-treffen, Kaffeetrinken oder Relaxen steht Stay KooooK Bewohner der Gemeinschaftsraum The Flat offen. The Flat umfasst eine Küche zum gemeinsamen Kochen, einen Ess- und Arbeitsbereich, einen sehr beliebten Community-Table, ein Wohnzimmer mit kleiner Bibliothek, ein Game-Zimmer und eine Loggia mit viel Grün. Im The Flat sind auch die ortskundigen Hosts unterwegs, die Gäste auf Wunsch mit Tipps aus erster Hand versorgen. Nicht zu vergessen die allein den Gästen vorbehaltene Dachterrasse mit Blick über die Dächer der Altstadt bis zu den Alpen. : Eine gute Adresse zum Essen gehen findet sich gleich im Erdgeschoss: Dort ist vor Kurzem ein beliebtes italienisches Restaurant mit Wein Lounge und hochwertigem Take-away-Angebot eingezogen. Und auch die anderen Highlights der City, deren Altstadt zum UNESCO Weltkulturerbe zählt, sind zu Fuss zu erreichen.

Erfolgreich vom Start weg: Die Eigenentwicklung der SV Group geht in Serie

Mit dem zweiten Stay KooooK in Bern sowie den bevorstehenden Neueröffnungen in Nürnberg, Leipzig, München, Genf und Hamburg setzt die Hotel Sparte der SV Group, SV Hotel, ihren Expansionskurs mit dem vielfach preisgekrönten Hospitality-Konzept Stay KooooK fort. So erweitert die Gastronomie- und Hotelmanagement-Gruppe das Portfolio der selbst entwickelten Marke auf sieben Häuser bis 2025. Investoren sehen in Stay KooooK grosses Potenzial, weshalb bereits weitere Häuser an Premiumlagen geplant sind.

Über Stay KooooK Stay KooooK ist die mehrfach preisgekrönte Eigenentwicklung der SV Hotel Gruppe. Das Konzept: Mit smart geplanten, voll ausgestatteten Studios in urbaner Umgebung und Hotel-ähnlichen Services vereint Stay KooooK die Vorzüge der gängigen Übernachtungsformen, vom Hostel über Co-Living bis zum Serviced Apartment. So haben die Gäste dank des persönlichen Hosting-Ansatzes etwa immer einen Freund vor Ort – persönlich oder digital. Das Planen, Buchen, Einchecken oder Erlebnisse vor Ort finden funktioniert digital und ganz intuitiv via App. Das garantiert maximale Entscheidungsfreiheit, während das ortskundige Host-Team sich voll auf das Wohlgefühl der Gäste konzentrieren kann, die im Gemeinschaftsbereich The Flat reichlich Raum zum Kennenlernen, Arbeiten oder Entspannen finden. Je nach Standort gibt es auf Langzeitaufenthalte ausgerichtete Studios und Family Studios oder Zimmer und Familien Zimmer für kürzere Aufenthalte. Modern und schnörkellos im Design macht Stay KooooK auch beim Wohnen keine Kompromisse: durch das innovative Wohnelement «The Slide», das in allen Studios zum Einsatz kommt, bieten 20 Quadratmeter hier nicht mehr nur Platz für Bett, Tisch und Stuhl, sondern gleich auch für Küche, Wandschrank, Waschmaschine und was Gäste für einen längeren Aufenthalt benötigen. In den Zimmern sorgt ein Bettenmodul mit Zusatzaustattungen für Ordnung auf kleinem Raum. www.staykooook.com

Über SV Hotel SV Hotel gehört zur Gastronomie- und Hotelmanagement-Gruppe SV Group mit Sitz in Dübendorf bei Zürich. SV Hotel betreibt als Franchisenehmerin Hotels der Marriott-Marken Courtyard, Residence Inn, Renaissance und Moxy in der Schweiz und in Deutschland. Neu gehört Hyatt Centric mit einem ersten Haus in Hamburg zum Portfolio. Zum Hotelangebot gehören weiter die eigene mehrfach ausgezeichnete Marke Stay KooooK und die Hotels La Pergola in Bern und Amaris in Olten, Schweiz. Die SV Group beschäftigt im DACH-Raum rund 6'400 Mitarbeitende. www.sv-hotel.ch/de/; www.sv-group.com

Kontakt Corporate Communications SV Group, Memphispark, Wallisellenstrasse 57, CH-8600 Dübendorf media@sv-group.ch