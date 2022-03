VERIT Immobilien AG

VERIT Immobilien eröffnet neuen Standort in Aarau

VERIT Immobilien eröffnet in Aarau an bester Lage seinen schweizweit zehnten Standort. Durch einen Standort vor Ort und vertieften lokalen Marktkenntnissen werden Mieter- und Eigentümerinteressen noch besser vertreten und so eine optimale Betreuung der im Aargau und Umland gelegenen, von VERIT Immobilien bewirtschafteten Immobilien sichergestellt. Die Leitung der neuen Filiale übernimmt Claudia D'Aniello.

VERIT Immobilien eröffnet in Aarau an bester Lage seinen schweizweit zehnten Standort. Durch einen Standort vor Ort und vertieften lokalen Marktkenntnissen werden Mieter- und Eigentümerinteressen noch besser vertreten und so eine optimale Betreuung der im Aargau und Umland gelegenen, von VERIT Immobilien bewirtschafteten Immobilien sichergestellt. Die Leitung der neuen Filiale übernimmt Claudia D'Aniello .

Für die Leitung der Filiale an der Laurenzenvorstadt 67, nahe der Aarauer Altstadt, konnte mit Claudia D'Aniello eine engagierte Bewirtschafterin und motivierte Führungskraft gewonnen werden. Sie bringt nicht zuletzt durch ihre frühere Tätigkeit als Teamleiterin der Filiale in Zürich die notwendige Erfahrung in der Bewirtschaftung und der Führung eines Teams mit. Zudem konnte sie sich durch den Bachelor of Science in Business Administration mit der Vertiefung Immobilien über längere Zeit das fachliche Know-how aufbauen, stärken und erweitern. Claudia D'Aniello freut sich über die neue Herausforderung: "Dass wir nun in Aarau einen fixen Standort haben und die regionalen Marktbegebenheiten kennen, ermöglicht uns, die Interessen unserer Mieter wie auch der Eigentümer noch besser zu berücksichtigen. Die lokale Nähe hilft uns zudem, die Immobilien in der Region noch schneller und effizienter zu betreuen. Ein echter Gewinn für alle Parteien."

Aktuell arbeiten zwei Personen am neuen Standort in Aarau, die Filiale wird aber voraussichtlich rasch weiter wachsen. Aus diesem Grund wurden an der Laurenzenvorstadt 67 auch Büroräumlichkeiten gewählt, die Platz für ein Team von fünf Personen bieten. "Die Eröffnung des Standorts Aarau unterstreicht unser Bestreben, stärker vor Ort verankert zu sein und den regionalen Mietermarkt noch besser zu kennen. Wir möchten VERIT Immobilien näher zu unseren Kunden und deren Immobilien bringen", sagt Ralf Capeder, Geschäftsführer von VERIT Immobilien. VERIT Immobilien betreibt mit der Eröffnung von Aarau nun zehn Standorte in der Schweiz. Rund 150 Mitarbeitende betreuen und bewirtschaften dabei über 40'000 Mietobjekte.

Über VERIT Immobilien AG

VERIT Immobilien AG ist ein schweizweit tätiges Immobilienunternehmen mit über 60-jähriger Erfahrung im Management und in der Bewirtschaftung von Immobilien. VERIT ist spezialisiert auf die Bewirtschaftung, Revitalisierung, Vermietung und Verkauf von Immobilien institutioneller und privater Immobilienbesitzer und begleitet sie professionell und sicher entlang des gesamten Immobilien-Lebenszyklus.

VERIT Immobilien AG ist seit 2021 Teil der Avobis Gruppe. Rund 150 Mitarbeitende an schweizweit zehn Standorten betreuen und bewirtschaften über 40'000 Mietobjekte. - verit.ch

