V-Zug AG

V-ZUG an der Milan Design Week 2023 | CLOSING THE CIRCLE

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Zug, 03.04.2023 – V-ZUG teilt an der diesjährigen Milan Design Week ihre Visionen und Inspirationen in einem vielfältigen Programm: eine Installation, eine Erfahrung für alle Sinne und eine Gesprächsreihe über Engagement für eine nachhaltige Zukunft. Im Dialog mit inspirierenden und zukunftsorientierten Persönlichkeiten unserer Zeit dreht sich alles um das Thema Kreislaufansatz in Design und Produktion.

Fluxus | V-ZUG Studio

V-ZUG präsentiert Fluxus, eine Installation kuratiert von der italienischen Architektin und Designerin Elisa Ossino und dem Künstler Stefano Roveda, im historischen Viertel von Brera, wo in Kürze das Mailand-Studio von V-ZUG eröffnet wird.

Die interaktive Kunstinstallation interpretiert die Überzeugungen und Werte von V-ZUG in poetischer Form und schafft damit ein unvergessliches Erlebnis für die Besucherinnen und Besucher. Mittels hochmoderner immersiver und interaktiver Videotechnologien werden diese auf eine kurze Reise in ein metaphorisches und abstraktes Universum mitgenommen, wo sie Teil eines kollektiven Erlebnisses werden.

Die Installation ist eine Hommage an den 65. Geburtstag der Adora, eine Waschmaschine, die unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit entwickelt und in der Schweiz hergestellt wird. Nicht nur CO2-neutral produziert, reduziert Adora auch den Wasser- und Energieverbrauch. Sie ermöglicht es ausserdem, geringere Mengen an Waschmittel zu verwenden. Damit wird eine Alltagshandlung zu einem gemeinschaftlichen Beitrag, die Auswirkungen auf unseren Planeten zu verringern.

Daten & Öffnungszeiten:

18.–23. April / Di.–Fr. 10.00–19.00 Uhr, Sa. & So. 10.00-16.00 Uhr

V-ZUG Studio Milano, Via Fiori Oscuri 3

A taste of V-ZUG | H+O Apartment Gallery

Die Kuratorinnen Elisa Ossino und Josephine Akvama Hoffmeyer heissen V-ZUG in der H+O Apartment Gallery in Mailand im Rahmen der diesjährigen Ausstellung Butterfly effect willkommen.

In Zusammenarbeit mit V-ZUG und der dänischen Marke Muuto verwandelt H+O die Apartment Gallery aus dem 18. Jahrhundert in Brera in eine Umgebung, die alle Sinne anspricht und Emotionen in Alltagssituationen einbettet.

In der Küche trifft moderne Technik auf die Raffinesse und Kreativität der Profiköchinnen und Profiköche der V-ZUG Gourmet Academy, welche die Gäste mit einer Auswahl an saisonalen Hors d'oeuvres verwöhnen.

Daten & Öffnungszeiten:

18.–23. April / Di. 10.00–19.00 Uhr, Mi. & Do. 10.00-18.00 Uhr, Fr. 10.00–19.00 Uhr

H+O Apartment Gallery, Via Solferino 11, Milan

V-ZUG x Monocle Talks | Museo Poldi Pezzoli

V-ZUG und das internationale Magazin Monocle veranstalten gemeinsam eine Gesprächsreihe über die Zukunft von Design und Produktion. In der kürzlich renovierten Orangerie des Museo Poldi Pezzoli, werden Tyler Brûlé und Andrew Tuck von Monocle, zusammen mit hochrangigen Vertretern und Vertreterinnen der Designbranche erörtern, wie wir unsere Lebensqualität durch Kreislaufwirtschaft verbessern können.

Daten & Öffnungszeiten:

Dienstag 18. und Mittwoch 19. April, 6.30–10.00 Uhr

Museo Poldi Pezzoli, Via A. Manzoni 12, Milan

Produkt-Highlights I H+O Apartment Gallery

CombiSteamer V6000 Grand

Neue Dimensionen beim Dampfgaren. Der CombiSteamer V6000 Grand kombiniert die Vorteile von Dampf mit perfekt verteilter Heissluft und einem vollflächigen Grill.

CombiSteamer V6000 PowerSteam

Der PowerSteam ist ein Combi-Steamer und eine Mikrowelle in einem. Bis zu 40 % schneller als jeder andere V-ZUG Combi-Steamer – ohne Kompromisse bei Qualität und Geschmack.

CombiCooler V6000 Supreme

Der CombiCooler V6000 Supreme besticht durch Funktionalität und Ästhetik. Flexibler Stauraum, getrennte Kühl- und Gefrierfächer und der eingebaute IceMaker unterstützen im Alltag und beim Vorbereiten besonderer Anlässe.

CombiCookTop V4000

Dieses hochmoderne Kochfeld mit integrierter Dunstabzugshaube kombiniert elegantes Design und einen leistungsstarken Abzug mit flexiblen Kochoptionen.

WineCooler V4000 45

Der WineCooler V4000 90 kombiniert das markante Design der Excellence Line mit fortschrittlichen Weinkühlfunktionen für feinste Weinerlebnisse.

Über die V-ZUG Gruppe

«Wir bringen Leichtigkeit in Ihr Zuhause und Kreativität in Ihre Küche.»

V-ZUG ist die führende Schweizer Marke für Haushaltapparate und vermarktet ihre Produkte auch in ausgewählten Premiummärkten im Ausland. Seit über 100 Jahren entwickelt und produziert V-ZUG in der Schweiz Apparate für Küche und Waschraum und bietet in allen ihren Märkten einen umfassenden Service. Die SIBIRGroup AG, mit Fokus auf die schweizweite Erbringung von Allmarkenservice und Handel von Haushaltapparaten, ist ein weiterer Teil der V-ZUG Gruppe. Die V-ZUG Gruppe beschäftigt derzeit rund 2'200 Mitarbeitende. Die Holdinggesellschaft V-ZUG Holding AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert und im Swiss Performance Index (SPI) vertreten (Valorennummer 54 248 374, ISIN CH0542483745, Ticker-Symbol VZUG).

Kontakt Media Office

Lorena Brunner Head of Corporate Communications +41 79 698 79 29 I media.office@vzug.com

V-ZUG AG Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug/Schweiz Telefon +41 58 767 67 67 www.vzug.com