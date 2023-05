VERIT Immobilien AG

Neue Standortleitende bei VERIT Immobilien Chur und Rapperswil

Joëlle Mühlemann übernimmt die Leitung des Standorts Chur von Simon Fromm, der als Standortleiter in die grössere Filiale Rapperswil wechselt. Gleichzeitig baut VERIT Immobilien den erfolgreichen Bündner Standort in Chur weiter aus und will personell wachsen. VERIT Immobilien ist mit zehn Standorten und rund 150 Mitarbeitenden schweizweit präsent und bewirtschaftet über 40'000 Mietobjekte.

Joëlle Mühlemann übernimmt die Leitung des Standorts Chur von Simon Fromm, der als Standortleiter in die grössere Filiale Rapperswil wechselt. Gleichzeitig baut VERIT Immobilien den erfolgreichen Bündner Standort in Chur weiter aus und will personell wachsen. Von Chur aus betreut VERIT Immobilien das Churer und St. Galler Rheintal sowie die Gebiete rund um Davos, Arosa, Thusis, sowie den Walensee. Der Standort Rapperswil ist für die Region Zürichsee, das Zürcher Oberland, March, Höfe, Einsiedeln, das Toggenburg sowie das Glarnerland zuständig.

Die Leitung der Filiale Chur übernimmt Joëlle Mühlemann. In Felsberg aufgewachsen, kennt die Immobilienbewirtschafterin mit eidg. Fachausweis die Region sehr gut und ist bereits seit vier Jahren für VERIT Immobilien im Einsatz. «Ich freue mich darauf, unsere Kundinnen und Kunden auch in meiner neuen Rolle eng begleiten zu dürfen. Zu diesem Zweck werden wir unsere Filiale von acht auf zehn Mitarbeitende erweitern», sagt Joëlle Mühlemann. Das Team in Chur unterstützt seine KundInnen bei der Bewirtschaftung von Wohn- und Gewerbeliegenschaften und auch in der Bewirtschaftung von Stockwerkeigentümerschaften sowie bei Verkauf, Erstvermietung, Wiedervermietung und in der Bewertung.

Simon Fromm wird neuer Standortleiter der Filiale Rapperswil. Der gebürtige Bündner kam 2022 als Standortleiter Chur zu VERIT Immobilien. Als Immobilienprofi und eidg. dipl. Immobilientreuhänder bringt er über 18 Jahre Erfahrung mit und hat bereits in verschiedenen grossen Zentren der Deutschschweiz gearbeitet. «Ich freue mich darauf, mit meinem 12-köpfigen Team unsere Kundinnen und Kunden sowie unsere Mieterinnen und Mieter in der Region optimal zu betreuen. Alle Teammitglieder sind regional verwurzelt und kennen die lokalen Gegebenheiten wie ihre eigene Westentasche», sagt Simon Fromm. Stolz ist er auch auf die vielfältigen Hintergründe seiner neuen KollegInnen: Vom Lernenden über BewirtschafterInnen bis zum sehr erfahrenen Pensionär im Teilzeitpensum sind alle Altersgruppen vertreten. Das Team unterstützt seine KundInnen bei Verkauf, Erstvermietung, Wiedervermietung, in der Bewirtschaftung von Wohn- und Gewerbeliegenschaften sowie in der Bewirtschaftung von Stockwerkeigentümerschaften.

«Wir sind stolz darauf, dass wir unseren Mitarbeitenden tolle Weiterentwicklungsmöglichkeiten bei uns bieten können. Mit Joëlle Mühlemann übernimmt eine junge und regional sehr gut verankerte Immobilienbewirtschafterin die Standortleitung. Ihr Vorgänger Simon Fromm führt neu die grössere Filiale in Rapperswil», sagt Ralf Capeder, Geschäftsführer von VERIT Immobilien. «Wir wollen nah bei unseren KundInnen und unseren MieterInnen sein. Dazu gehören schweizweite Standorte mit gut ausgebildeten, motivierten Mitarbeitenden, die regional verwurzelt sind.»

VERIT Immobilien ist mit zehn Standorten und rund 150 Mitarbeitenden schweizweit präsent und bewirtschaftet über 40'000 Mietobjekte.

