Swiss Learning Hub gewinnt eLearning AWARD 2026 für SwissPOD Training

We did it again! Nachdem wir 2025 mit dem renommierten eLearning AWARD in der Kategorie eLearning Innovation/Corporate Sustainability mit unserem ESG-Training ausgezeichnet wurden, haben wir dieses Jahr nachgelegt und sind in der Kategorie Wissensstandardisierung mit dem SwissPOD Training prämiert worden. Swiss Learning Hub wird dafür ausgezeichnet, ein zukunftsweisendes digitales Trainingsprogramm in Partnerschaft mit Swisstransplant entwickelt zu haben, speziell für medizinische Fachpersonen im sensiblen Umfeld der Organ- und Gewebespende.

Das Training setzt neue Massstäbe in der Qualitätssicherung medizinischer Dokumentationsprozesse. Es kombiniert praxisnahe Szenarien, interaktive Elemente und audiovisuelle Lernmedien, um Fach- und Pflegepersonen nicht nur theoretisches Wissen zu vermitteln, sondern sie gezielt bei der sicheren und konsistenten Erfassung klinischer Daten zu unterstützen. Die standardisierte Datendokumentation bildet eine entscheidende Grundlage, um nationale Transparenz und medizinische Nachvollziehbarkeit und im Bereich der Organspende langfristig zu erhöhen.

Projektziel:

Standardisierung der medizinischen Dokumentation im Umfeld der Organ- und Gewebespende.

im Umfeld der Organ- und Gewebespende. Unterstützung von Spitaelern und Fachpersonen bei der korrekten, einheitlichen und gesetzeskonformen Datenerfassung.

Umsetzung:

Entwicklung eines modularen, interaktiven E-Learnings mit realitätsnahen Fallbeispielen, Screenrecordings und schrittweisen Demonstrationen im SwissPOD-System.

mit realitätsnahen Fallbeispielen, Screenrecordings und schrittweisen Demonstrationen im SwissPOD-System. Integration von Flip-Cards, Scrollytelling und Avatar-Videos , um komplexe Inhalte verständlich und nachhaltig zu vermitteln.

, um komplexe Inhalte verständlich und nachhaltig zu vermitteln. Zweisprachige Verfügbarkeit (DE/FR) sowie regelmässige inhaltliche Aktualisierungen in Abstimmung mit Swisstransplant und medizinischen Fachexperten.

sowie regelmässige inhaltliche Aktualisierungen in Abstimmung mit Swisstransplant und medizinischen Fachexperten. Didaktische Struktur, die sowohl neue Mitarbeitende als auch erfahrene Fachpersonen unterstützt und gezielt auf Qualitätsanforderungen vorbereitet.

Gemeinsamer Erfolg dank starker Partnerschaft

Diese Auszeichnung bestätigt den gemeinsamen Einsatz aller beteiligten Organisationen, eine digitale Lernlösung zu schaffen, die den hohen Anforderungen des Gesundheitswesens gerecht wird. Die enge Zusammenarbeit mit Swisstransplant war dabei von zentraler Bedeutung: Als nationale Stiftung für Organspende setzt sie seit Jahren Standards, die Orientierung, Sicherheit und Transparenz ermöglichen.

Das SwissPOD Training zeigt, wie innovative Weiterbildung den klinischen Alltag entlasten, Prozesse vereinheitlichen und die Patientensicherheit stärken kann. Der eLearning AWARD 2026 würdigt diesen Beitrag und hebt SwissPOD als beispielgebendes Projekt für Wissensstandardisierung hervor.

Die Swiss Learning Hub AG ist ein EdTech Unternehmen für digitales Lernen. Von der Beratung bis zur Implementierung von cloudbasierten Komplettlösungen begleiten wir unsere Kunden und ihre Mitarbeiter in allen Belangen der digitalen Transformation. Mit den Produkten und Dienstleistungen der Swiss Learning Hub AG bieten wir eine umfassende Plattform, welche die berufliche Lernbiografie abdeckt – von der Erstausbildung über die betriebliche bis zur tertiären Bildung. Ihr Partner für zertifizierte Exzellenz in Qualität und Sicherheit – ISO 9001 und ISO 27001.

