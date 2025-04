SUISSEDIGITAL

2024 im Rückblick: Suissedigital-Mitglieder mit Wachstum im Mobilfunk und Internet

Bern

Der Wirtschaftsverband Suissedigital schaut auf ein erfolgreiches Jahr zurück. So gewannen die Verbandsmitglieder 2024 im Mobilfunk 175'100 und im Internet 48'000 Abonnements. In der TV-Verbreitung bleiben die Suissedigital-Mitglieder trotz leichtem Rückgang mit Abstand Marktführer in der Schweiz.

2024 war für die Kommunikationsnetzbranche und Suissedigital trotz wirtschaftlichen Unsicherheiten ein erfolgreiches Jahr. Wesentliche Gründe dafür sind:

Wachstum im Mobilfunk und Internet: Im vergangenen Geschäftsjahr gewannen die Suissedigital-Mitglieder im Mobilfunk 175'100 und im Bereich Breitbandinternet 48'000 Abonnements (Details siehe PDF, Seite 2). Simon Osterwalder, Geschäftsführer von Suissedigital: "Dieses Wachstum in gesättigten und umkämpften Märkten zeigt, dass die Telekom-Angebote der Suissedigital-Mitglieder bedarfsgerecht und attraktiv sind, was für die Zukunft entscheidend ist."

Marktführerschaft im TV: Mit insgesamt 2'013'000 Abonnements sind die bei Suissedigital vereinigten Kommunikationsnetze in der Schweiz weiterhin mit deutlichem Abstand Marktführer in der TV-Verbreitung (Details siehe PDF, Seite 2). Osterwalder: "Dass die Suissedigital-Mitglieder im Fernsehen so erfolgreich sind, ist ihrem umfassenden Angebot und ihrer lokalen Verankerung zu verdanken. Letztere ermöglicht ihnen einen schnellen, persönlichen und unkomplizierten Kundendienst."

Erfolgreiche Cybersecurity-Tests: Die von Suissedigital lancierten Online-Tests, welche die Öffentlichkeit für die Gefahren des Cyberraums sensibilisieren, wurden bis dato mehr als 4'500 Mal (Test für Einsteiger), 2'570 Mal (Test für Fortgeschrittene) und 330 Mal (Selbsteinstufungs- und Vergleichstest für KMU) absolviert. Osterwalder: "Unsere Cybersecurity-Tests sorgen für Aha-Momente und leisten so einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Cyberkriminalität."

Sehr gut besuchte Veranstaltungen: Die verschiedenen Verbandsanlässe für Mitglieder, Partner und Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Verwaltung und Wirtschaft stiessen auf eine grosse Resonanz. Speziell erwähnenswert ist die Branchenveranstaltung Suissedigital-Day, wo mit Albert Rösti erstmals in der Verbandsgeschichte ein Bundesrat referierte und den rund 400 Besucherinnen und Besuchern auf sympathische Art und Weise Red und Antwort stand.

Hohe Investitionen für Vernetzung der Schweiz: Die Mitglieder von Suissedigital sind so erfolgreich, dass sie jährlich rund 1 Milliarde Franken in den Ausbau ihrer Fest- und Mobilfunknetze investieren können. Damit sind sie nicht nur wichtige Auftraggeber, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur flächendeckenden Vernetzung der Schweiz.

Suissedigital ist der Wirtschaftsverband der Schweizer Kommunikationsnetze. Ihm sind rund 170 privatwirtschaftlich wie auch öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die über drei Millionen Haushalte mit Radio, TV, Internet, Telefonie und weiteren Angeboten versorgen.