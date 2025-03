World Nuclear Association

Globale Großunternehmen verpflichten sich zu historischer Unterstützung für die Verdreifachung der Kernenergie

Houston, 14. März 2025 (ots/PRNewswire)

Am Rande der CERAWeek 2025 in Houston schließen sich zum ersten Mal große Unternehmen zusammen, um ein bahnbrechendes, branchenübergreifendes Versprechen abzugeben, das die wesentliche Rolle der Kernenergie bei der Verbesserung der Energiesicherheit, der Widerstandsfähigkeit und der kontinuierlichen Bereitstellung sauberer Energie hervorhebt.

Die Gruppe, zu der auch Google, Amazon, Meta und Dow gehören, schließt sich 14 großen globalen Banken und Finanzinstituten, 140 Unternehmen der Nuklearindustrie und 31 Ländern an, die das Ziel der Verdreifachung der weltweiten Nuklearkapazität bis 2050 unterstützen.

Heute wurde durch eine branchenübergreifende Gruppe großer Energieverbraucher ein Versprechen unterzeichnet, das das Ziel unterstützt, die weltweite Atomkapazität bis 2050 mindestens zu verdreifachen. Dies ist das erste Mal, dass sich große Unternehmen außerhalb des Nuklearsektors zusammengeschlossen haben, um sich öffentlich für einen umfassenden und konzertierten Ausbau der Kernenergie zur Deckung des steigenden weltweiten Energiebedarfs einzusetzen. Sie fordern auch andere Energieverbraucher auf, das Ziel der Verdreifachung der Kernenergie zu unterstützen. Der gemeinsame Aufruf, der von der World Nuclear Association unterstützt wird, bringt globale Unternehmen zusammen, die erkannt haben, dass sie die saubere, sichere und reichlich vorhandene Kernenergie benötigen, um ihr zukünftiges Wachstum voranzutreiben und gleichzeitig die Ziele einer größeren Energieresilienz und -sicherheit zu erreichen. Diese Gruppe von Unternehmen erkennt die Unterstützung der Regierung an und setzt sich für einen gleichberechtigten Zugang zur Finanzierung der Kernenergie ein.

Zu den Gründungsunterzeichnern auf der CERAWeek gehören: Amazon, Google, Meta, Dow, Occidental, Allseas und OSGE. Es wird erwartet, dass das Versprechen in den kommenden Monaten mehr Unterstützung erhält, was das wachsende Interesse an der Kernenergie aus so unterschiedlichen Branchen wie der Schifffahrt, der Luftfahrt und der Öl- und Gasindustrie widerspiegelt.

Das Versprechen erkennt das Potenzial der Kernenergie an, über die herkömmliche Netzstromversorgung hinauszugehen und reichlich und kontinuierlich Energie zu liefern, um den Energieverbrauchern einen erfolgreichen und wettbewerbsfähigen Betrieb zu ermöglichen. Weiter wird hervorgehoben, wie die Kernenergie saubere Energie für eine verstärkte Elektrifizierung und eine Reihe von Wirtschaftstätigkeiten und industriellen Prozessen bereitstellen kann, darunter der Technologiesektor, Synergien mit der Öl- und Gasindustrie und die Bereitstellung von industrieller Prozesswärme – für die die Kernenergie die glaubwürdigste und skalierbarste saubere Quelle ist.

Während der CERAWeek trafen sich viele der Unternehmen mit politischen Entscheidungsträgern und der gesamten Nuklearindustrie, um darüber zu diskutieren, wie die Kernenergie in die zukünftigen strategischen Pläne ihrer Unternehmen passt, da sie eine reichhaltige und zuverlässige Energiequelle bietet, die für ihre wachsenden Aktivitäten benötigt wird. Dieses Versprechen verdeutlicht die Nachfrage und Unterstützung für Innovation, Investitionen und Zusammenarbeit, um die globalen Ziele der Industrie und der Länder zu erreichen.

Zitate von unterstützenden Organisationen

Lucia Tian, Leiterin der Abteilung für saubere Energie und Dekarbonisierungstechnologien, Google, sagte: „Wir sind stolz darauf, ein Versprechen zur Unterstützung der Verdreifachung der Kernkraftkapazitäten bis zum Jahr 2050 zu unterzeichnen, da die Kernkraft beim Aufbau einer zuverlässigen, sicheren und nachhaltigen Energiezukunft von zentraler Bedeutung sein wird. Google wird weiterhin mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um die Kommerzialisierung fortschrittlicher Nukleartechnologien zu beschleunigen, die rund um die Uhr die saubere Energie liefern können, die zur Deckung des wachsenden Strombedarfs auf der ganzen Welt erforderlich ist."

Brandon Oyer, Leiter des Bereichs Energie und Wasser für Amerika bei Amazon Web Services, sagte: „Die Beschleunigung der Entwicklung der Kernenergie ist entscheidend für die Stärkung der Sicherheit unseres Landes, die Deckung des künftigen Energiebedarfs und die Bewältigung des Klimawandels. Amazon unterstützt das Versprechen der World Nuclear Association und ist stolz darauf, im letzten Jahr mehr als 1 Milliarde US-Dollar in Kernenergieprojekte und -technologien investiert zu haben, was Teil unseres umfassenderen Klimaversprechens ist, bis 2040 netto kohlenstofffrei zu sein."

Urvi Parekh, Leiterin für globale Energie, Meta, sagte: „Mit dem Wachstum der globalen Wirtschaft ist der Bedarf an einer zuverlässigen, sauberen und widerstandsfähigen Energieversorgung von größter Bedeutung. Die Kernenergie mit ihrer Fähigkeit, kontinuierlich Strom zu liefern, kann dazu beitragen, diesen steigenden Bedarf zu decken. „Wir freuen uns, dass wir uns mit der Verdreifachung des Nuklearversprechens dieser organisationsübergreifenden Anstrengung anschließen können, um unser Engagement für die Kernenergie zu bekräftigen."

Edward Stones, Geschäftlicher Vizepräsident, Dow Energy & Climate, sagte: „Energie ist das Lebenselixier der globalen Industrie. Daher sind Investitionen und die Ausweitung des Zugangs zu sauberer, zuverlässiger und wettbewerbsfähiger Kernenergie für den industriellen Fortschritt von entscheidender Bedeutung. Dow ist der Ansicht, dass die Kernenergie, insbesondere die vielversprechende Technologie der fortgeschrittenen kleinen modularen Kernenergie, eine langfristig wettbewerbsfähige Quelle für sichere, stabile und saubere Energie ist."

Sama Bilbao y Leon, Generaldirektorin der World Nuclear Association, die die globale Atomindustrie vertritt und die Initiative für das Versprechen leitete, sagte: „Die beispiellose Unterstützung, die heute von einigen der einflussreichsten Unternehmen der Welt angekündigt wurde, um die globale Atomkapazität bis 2050 mindestens zu verdreifachen, ist ein klares Signal, politische, finanzielle und regulatorische Veränderungen zu beschleunigen, die eine rasche Ausweitung der Atomkraft ermöglichen." Die weltweite Verlagerung hin zu mehr Kernenergie zeigt, dass dies der einzige Weg ist, um die reichlich vorhandene, feste und saubere Energie zu liefern, die für Wachstum und Innovation in der Technologie, einer Vielzahl anderer Branchen und der gesamten Wirtschaft benötigt wird."

Laurent Odeh, Vertriebsleiter von Urenco, das angereichertes Uran für bestehende und neu konzipierte Reaktoren liefert, sagte: „Es wird sehr viel schwieriger sein, Umweltprobleme zu lösen und gleichzeitig die wirtschaftliche Entwicklung der Welt zu fördern, wenn es keine zuverlässige Grundversorgung rund um die Uhr gibt. Diese Unterstützung durch große Energieverbraucher ist ein weiteres Zeichen für die Regierungen, neue Nuklearprojekte zu ermöglichen, damit wir den Bau beschleunigen und den Energiebedarf der Industrie und der Öffentlichkeit decken können."

Hinweis für Redakteure

Die Ankündigung erfolgt auf der Veranstaltung der World Nuclear Association auf der Innovation Agora am Mittwochabend. Wenn Sie an der CERA-Woche teilnehmen, können Sie sich hier für die Veranstaltung anmelden.

Die Kernenergie erzeugt 9 % des weltweiten Stroms aus 439 Leistungsreaktoren.

Neben der Stromerzeugung werden Kernreaktoren auch zur Entsalzung, Fernwärme und Prozesswärme eingesetzt, mit 750 Jahren Betriebserfahrung.

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur wird der weltweite Energieverbrauch weiterhin jährlich um etwa 4 % steigen.

Informationen zur Verdreifachung der weltweiten Kernenergiekapazität

Das Ziel, die Kernenergiekapazität bis 2050 zu verdreifachen, wurde erstmals auf dem Weltnuklearsymposium im September 2023 und in Partnerschaft mit Emirates Nuclear Energy Corporation im Vorfeld der COP28 in Dubai vorgestellt und hat die Unterstützung von 31 Ländern durch die Erklärung zur Verdreifachung der Kernenergie und von mehr als 140 Unternehmen der Nuklearindustrie durch ein begleitendes Versprechen der Branche erhalten. Vierzehn der weltweit größten Finanzinstitute unterstützten das Ziel im September 2024. Nun hat sich ihnen eine branchenübergreifende Gruppe großer Energieverbraucher angeschlossen, die sich auf einer Konferenz, die den gesamten Energiesektor umfasst, öffentlich für das gleiche Ziel ausgesprochen hat.

Die Initiative für das Versprechen großer Energieverbraucher wurde von der World Nuclear Association und ihren strategischen Partnern im Rahmen der Netto-Null-Nuklear-Initiative geleitet, darunter die Urenco Group, Mitveranstalter der CERAWeek, und die Cameco Corporation.

Wenn Ihr Unternehmen für sein künftiges Wachstum auf saubere, feste Energie angewiesen ist, ist es jetzt an der Zeit zu handeln. Schließen Sie sich uns an und setzen Sie sich für den Ausbau der Kernenergie ein, indem Sie das Versprechen großer Energieverbraucher unterzeichnen. Für weitere Informationen zur Teilnahme am Versprechen wenden Sie sich bitte an pippa.eames@world-nuclear.org

Informationen zur World Nuclear Association

Die World Nuclear Association ist die internationale Organisation, die die weltweite Atomindustrie vertritt. Ihre Aufgabe ist es, ein breiteres Verständnis der Kernenergie bei den wichtigsten internationalen Einflussnehmern zu fördern, indem sie maßgebliche Informationen bereitstellt, gemeinsame Standpunkte der Industrie entwickelt und zur Energiedebatte beiträgt sowie den Weg für eine Ausweitung des Kernenergiegeschäfts ebnet.

Weitere Informationen finden Sie unter world-nuclear.org