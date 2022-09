Swiss Learning Hub AG

EdTech Event – Skilling Challenge in der beruflichen Bildung

Skilling Challenge in der beruflichen Bildung

Bildungsverantwortliche von Unternehmen und Verbänden treffen sich zum jährlich stattfindenden EDUCATION FORUM im Trafo Baden. Aktuelle Bildungsthemen wie Green Banking ESG, das neue Datenschutzgesetz und berufliche Bildungsreformen bilden den Schwerpunkt des Events. Für Kurzentschlossene sind noch Plätze frei, die Teilnahme ist kostenlos.

Die Zeit ist reif für Personen aus dem Bildungsbereich, sich wieder vor Ort persönlich zu treffen: Am 20. September 2022 eröffnet die SWISS LEARNING HUB AG zum 15-ten Mal das Education Forum in Baden zum aktuellen Thema Skilling Challenge in der beruflichen Bildung und im tertiären Bildungsbereich.

Der Event findet in gewohnter, halbtägiger Form in Baden statt. Zusammen mit Kunden und Partnern haben wir wieder ein attraktives, spannendes Programm aus Keynotes und World Café zu aktuellen Bildungsthemen zusammengestellt.

Informieren Sie sich zum Thema Um­setzung der KV Reform 2023 und erhalten Sie erste Einblicke zu unserer neuen Trainingsreihe «Sustainable Finance».

Melden Sie sich jetzt an, die Teilnahme ist kostenlos und beschränkt. Gönnen Sie sich diese spannende halbtägige Weiterbildung.

Über die Swiss Learning Hub AG: Die Swiss Learning Hub AG ist ein EdTech Unternehmen für digitales Lernen. Von der Beratung bis zur Implementierung von cloudbasierten Komplettlösungen begleiten wir unsere Kunden in allen Belangen der digitalen Transformation. Mit dem Swiss Learning Hub bieten wir eine umfassende Plattform, welche die berufliche Lernbiografie abdeckt - von der Erstausbildung über die betriebliche bis zur tertiären Bildung.