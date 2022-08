Swiss Learning Hub AG

Schweizer EdTech Branche: Mehrheitsübernahme durch Management Buy-out bei Swiss Learning Hub AG

Nach erfolgreicher Eigenpositionierung im Jahre 2020 erfolgt jetzt mit einem Management Buy-out der nächste Schritt: Gemeinsam mit Schweizer Investoren übernimmt das langjährige Management die Mehrheit des Unternehmens von der CREALOGIX Gruppe.

Bereits heute ist das EdTech Unternehmen mit seinen Produkten Schweizer Marktführer in der beruflichen Grundbildung sowie in der betrieblichen und tertiären Bildung. Das Kerngeschäft liegt in der Bereitstellung und Weiterentwicklung seiner etablierten Software-Plattformen inklusive der Entwicklung von digitalen Lernlösungen für die berufliche Bildung.

Durch diesen Schritt wird der Weg frei für weiteres nationales und internationales Wachstum. Gemeinsam mit der Schweizer Investorengruppe blue8 AG übernimmt das heutige Management die Mehrheit von 67% der Aktien; ein Drittel verbleibt vorerst bei der CREALOGIX Gruppe. Die Übernahme erfolgt rückwirkend per 1. August 2022.

Plattform Swiss Learning Hub

Zahlreiche Verbände, Hochschulen und Unternehmungen setzen bereits heute auf die modulare Plattform der Swiss Learning Hub AG für digitale Bildung sowie für das Management von Bildungsanbietern. «Der EdTech Markt wird über die nächsten Jahre weiterhin 2-stellig wachsen, und unsere führende Stellung in der beruflichen Bildung ist eine solide Basis für den nächsten Wachstumsschritt» gibt sich CEO Urs Widmer überzeugt. «Neben dem organischen Wachstum ist auch der Zukauf von Unternehmungen geplant, welche die erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie unterstützen.»

Lebenslanges Lernen

Die Veränderungen in der Arbeitswelt, welche durch die Digitalisierung getrieben sind, verlangen ein Up- und Reskilling von Menschen: Einerseits entstehen neue Anforderungen an bestehende Berufe, welche ein Upskilling erfordern, andererseits verschwinden etablierte Berufe mit hoher Geschwindigkeit, welche ein Reskilling von Menschen verlangen. Um künftig mit diesen schnellen Veränderungen im Arbeitsmarkt mithalten zu können, gewinnt das lebenslange Lernen an Bedeutung. Mit ihrer Plattform, dem Swiss Learning Hub, sehen sich Organisationen und Unternehmen ausgezeichnet gewappnet, um Menschen in diesem Prozess erfolgreich zu unterstützen.

Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten und Dienstleistungen finden Sie auf unserer Website unter www.swisslearninghub.com.

Foto v. l. n. r.:

Roland Gmür, Head Vocational Education

Helena Tischler, Head Campus Management

Urs Widmer, CEO Swiss Learning Hub AG

Michael Kurz, Product Manager Hub

Andreas Häberli, CTO

Über die Swiss Learning Hub AG: Die Swiss Learning Hub AG ist ein EdTech Unternehmen für digitales Lernen. Von der Beratung bis zur Implementierung von cloudbasierten Komplettlösungen begleiten wir unsere Kunden in allen Belangen der digitalen Transformation. Mit dem Swiss Learning Hub bieten wir eine umfassende Plattform, welche die berufliche Lernbiografie abdeckt - von der Erstausbildung über die betriebliche bis zur tertiären Bildung.

