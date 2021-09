Casio Computer Co., Ltd.

Casio bringt EDIFICE-Kooperationsmodell mit Honda Racing in "Championship White" auf den Markt

Tokio (ots/PRNewswire)

Äußerer Ring des Zifferblatts mit authentischer weißer Meisterschaftsfarbe lackiert

Casio Computer Co., Ltd. gab heute die Veröffentlichung der ECB-S100HR Honda Racing Championship White Edition bekannt, die neueste Zusammenarbeit mit Honda Racing in der EDIFICE-Linie von Hochleistungs-Chronographen aus Metall, die auf dem Markenkonzept "Geschwindigkeit und Intelligenz" basieren.

Honda Racing bezieht sich auf die Motorsportaktivitäten, die Honda Motor Co., Ltd. (im Folgenden "Honda") weltweit betreibt. Die Zusammenarbeit zwischen Honda Racing und EDIFICE, die beide ihren Ursprung in Japan haben, hat sich seit 2018 aus dem gemeinsamen Bestreben entwickelt, Hightech-Fähigkeiten für ihre globalen Aktivitäten zu nutzen.

Die ECB-S100HR ist eine Hommage an die herausragende Geschichte und die Erfolge von Honda in der Formel 1(TM) und wurde vom Design des Honda RA271 inspiriert. Im Jahr 1964 war der RA271 mit seiner weißen Karosserie und der roten aufgehenden Sonne der erste Beitrag eines japanischen Automobilherstellers zu einem F1(TM)-Rennen. Diese Karosseriefarbe, "Championship White" genannt, wurde zum Symbol für den Rennsportgeist von Honda. Der äußere Ring des Ziffernblatts der ECB-S100HR ist in echtem Championship White lackiert, während das innere Ziffernblatt und die Tasten rot akzentuiert sind. Der Rand des Glases ist mit einem Muster bedruckt, das an eine karierte Flagge erinnert, eine Anspielung auf die vielen Siege von Honda. Das Armband aus echtem Leder ist zweifarbig, wobei die Außenseite in Weiß und die Unterseite in Rot gehalten ist.

Die ECB-S100HR liegt mit ihrem schlanken, mittelgroßen Gehäuse bequem am Handgelenk und verfügt über nützliche Funktionen wie das Tough Solar Power System, das Licht effizient in Energie umwandelt, sowie Bluetooth®-Konnektivität und eine leuchtstarke Doppel-LED-Beleuchtung. Die Uhr lässt sich über eine spezielle App mit einem Smartphone koppeln, um sich automatisch auf die korrekte Zeit einzustellen und dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, eine von über 300 Städten für die Weltzeit auszuwählen. Die ECB-S100HR verfügt über eine Zeit- und Ortsfunktion, die das aktuelle Datum/die aktuelle Uhrzeit und die Position auf einer Karte in der App aufzeichnet, indem sie einfach einen Knopf auf der Uhr drückt. Die Zifferblattanzeige auf der 9-Uhr-Position zählt die Weck- oder Zielzeit rückwärts, beginnend 30 Minuten im Voraus.