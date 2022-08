Schweizerische Herzstiftung / Fondation Suisse de Cardiologie / Fondazione Svizzera di Cardiologia

Wie überlebt man einen Herzstillstand? Neuer Podcast zum Thema Lebensrettung

Die dritte Staffel des Podcasts "Herzfrequenz" der Schweizerischen Herzstiftung widmet sich dem Thema Lebensrettung. Der Podcast erzählt packende Geschichten von Betroffenen und ihren Lebensretterinnen und Lebensrettern. Man erfährt, wie ein Rettungseinsatz abläuft und wie auch Laien Leben retten können. Die fünf Folgen erscheinen am 8. August 2022 auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

Markus Willis Herz stand plötzlich still. Als er 2018 im Beisein seiner Tochter auf dem Perron in Zürich-Oerlikon zusammengebrochen ist, hatte er Glück im Unglück. Dank Helfenden und zwei Polizisten vor Ort konnte er erfolgreich wiederbelebt werden. Wie Markus Willi, seine Familie und die beiden Polizisten den Abend erlebt haben, erzählen sie in der ersten Folge der dritten Staffel von "Herzfrequenz".

Was in dramatischen Momenten passiert

Jährlich erleiden in der Schweiz etwa 8'000 Personen einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Weniger als zehn Prozent überleben ihn, wenn er ausserhalb eines Spitals passiert. "Eine solche Notfallsituation ist für alle Beteiligten überaus dramatisch und belastend, da geht es um Leben oder Tod", sagt Saskia Zahnd, Projektleiterin bei der Schweizerischen Herzstiftung. Mit diesem Podcast will die Herzstiftung aufzeigen, was in solchen Momenten abläuft, um das Schlimmste zu verhindern. Also was in einer Notrufzentrale passiert und wie der Einsatz von Rettungssanitäterinnen, Rettungssanitätern sowie First Respondern aussieht. Letztere leisten als qualifizierte Laien erste Hilfe vor Ort, bis die Ambulanz eintrifft. Zudem verdeutlicht der Podcast, dass es sich lohnt, wenn bereits Jugendliche in der Schule Leben retten lernen. In der letzten Folge erzählt ein junger Hobby-Schiedsrichter, wie er zu seinem implantierten Lebensretter gekommen ist - eine Geschichte, die an den dänischen Fussballspieler Christian Eriksen erinnert.

Alle Folgen sofort abrufbar

Alle fünf Folgen der dritten Staffel "Herzfrequenz" sind auf der Webseite der Schweizerischen Herzstiftung unter www.swissheart.ch/podcast-3 und auf den gängigen Podcast-Plattformen abrufbar. Dort befinden sich auch die ersten beiden Staffeln zu den Themen Herzinfarkt und Hirnschlag. Produziert wurde "Herzfrequenz" von Franziska Engelhardt der Agentur Podcastschmiede im Auftrag der Schweizerischen Herzstiftung.

