Swiss Learning Hub AG

Kanton Solothurn nutzt Swiss Learning Hub

Bild-Infos

Download

Kanton Solothurn nutzt Swiss Learning Hub

Das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Solothurn setzt im 2022 auf die digitale Lösung der Swiss Learning Hub AG. Stellensuchende können jetzt von zu Hause aus über das Internet interaktiv lernen und mit Online-Coaches kommunizieren. Diese Lösung ist ein ergänzendes Angebot zu den bestehenden Seminaren für Stellensuchende.

Die Lösung “In 5 Schritten zur neuen Stelle” wurde in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten durch die Swiss Learning Hub entwickelt. Ein persönlicher Coach leitet Stellensuchende von der Situationsanalyse über die Analyse der eigenen Stärken und Schwächen bis zur Erstellung eines zeitgemässen Lebenslaufs und zeigt ihnen auf, wie sie sich professionell während einem Vorstellungsgespräch verhalten.

Stellensuchende entwickeln ihre eigenen Bewerbungsstrategien und bereiten sich anhand von interaktiven Videoszenen gezielt auf Bewerbungsgespräche vor. Dabei überarbeiten Stellensuchende fortlaufend ihren Lebenslauf, schreiben zielgerichtete Begleitbriefe, erstellen einen Aktionsplan und führen ein persönliches Jobjournal. Damit sie möglichst rasch wieder eine neue Stelle finden!

Im Kanton Solothurn wurde eine 6-monatige Pilotphase erfolgreich abgeschlossen. Die Rückmeldungen von Stellensuchenden und RAV Beratenden waren sehr positiv und zeigten die hohe Akzeptanz und Wirksamkeit der digitalen Lösung auf.

«Wir freuen uns mit dem Kanton Solothurn die erste Vereinbarung unterzeichnet zu haben und sind zuversichtlich, dass weitere Kantone die Vorteile unserer Lösung erkennen und in ihr Angebot für Stellensuchende aufnehmen werden», sagt Michael Kurz, Head Learning Solutions der Swiss Learning Hub AG.

Über die Swiss Learning Hub AG

Die Swiss Learning Hub AG ist ein Full-Service-Anbieter von digitalem Lernen für die berufliche Bildung. Der Swiss Learning Hub bietet eine umfassende Lösung, welche die berufliche Lernbiografie abdeckt – von der Erstausbildung über die betriebliche Bildung bis zur tertiären Bildung. Zahlreiche Branchenverbände, Fachhochschulen und über 8.000 Betrieb setzen die digitalen Plattformen ein. Der Swiss Learning Hub ermöglicht führenden Schweizer Bildungsinstitutionen, ihr Angebot zu digitalisieren und in internationale Wachstumsmärkte zu exportieren. Mit der im Herbst 2019 erfolgten Implementierung in China konnte ein erster wichtiger Schritt in der Internationalisierung gemacht werden. Die Gesellschaft gehört zur CREALOGIX Gruppe, einem Marktführer im Digital Banking.

Medienkontakt

Timo Kind

Gerne vereinbare ich einen Interviewtermin mit der Geschäftsführung der Swiss Learning Hub AG für Sie. Bitte rufen Sie mich unter der Nummer +41 58 404 83 33 an oder senden Sie mir eine E-Mail: timo.kind@swisslearninghub.ch