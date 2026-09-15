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EUDEX 2026: Der Digital Thread wird zur Grundlage moderner Verteidigungssysteme

München (ots)

Neue militärische Fähigkeiten und Gegenmaßnahmen entstehen heute schneller, als klassische Entwicklungs- und Beschaffungszyklen Schritt halten können. Damit Verteidigungssysteme langfristig einsatzfähig bleiben, müssen sie über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg kontinuierlich weiterentwickelt und modernisiert werden. Welche Voraussetzungen dafür notwendig sind, erläutert Aras auf der Euro Defence Expo (EUDEX) 2026 in Essen. Das Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern von Digital-Thread-Lösungen für Product Lifecycle Management (PLM).

"Aktuell steht der Ausbau der Kapazitäten für die Rüstungsproduktion im Fokus. Das ist zwar wichtig, greift aber zu kurz", sagt Matthias Fohrer, Vice President EMEA bei Aras. Der PLM-Experte betont die Notwendigkeit, bestehende Systeme gezielt anzupassen: "Dauerhafte Überlegenheit entsteht heute nicht durch die einzelne technische Innovation, sondern durch die Fähigkeit, eingeführte Waffensysteme kontrolliert weiterzuentwickeln. Erst wenn Anforderungen, Konfigurationen und Versionen jederzeit nachvollziehbar sind, lassen sich neue Erkenntnisse schnell und sicher in bestehende Waffensysteme überführen."

Aktuelle Konflikte verdeutlichen die rasanten Veränderungen durch technologische Innovationen. Während Schiffe, Fahrzeuge oder Luftfahrzeuge jahrzehntelang im Einsatz bleiben, entstehen neue Angriffs- und Verteidigungsfähigkeiten heute in weitaus kürzeren Zyklen. Der Engpass besteht deshalb häufig darin, bestehende Waffensysteme fortlaufend zu modernisieren, ohne die Übersicht über Konfigurationen, Freigaben und Nachweise zu verlieren.

Genau dafür steht der Digital Thread. Er verbindet Anforderungen, Entwicklung, Fertigung und Betrieb in einer gemeinsamen Informationsbasis. Bestehende Systeme lassen sich über Schnittstellen einbinden, sodass vorhandene IT-Landschaften weiter genutzt werden können. Auf diese Weise entsteht eine durchgängige Datengrundlage, auf der Änderungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg nachvollziehbar bleiben - unabhängig davon, wann sie erfolgen oder wer sie umsetzt. Geschwindigkeit und Transparenz sind dabei nicht das Ziel, sondern das Ergebnis einer Informationsstruktur, die Veränderungen beherrschbar macht.

"Die EUDEX ist der richtige Ort, um über die nächste Entwicklungsstufe der europäischen Verteidigungsindustrie zu sprechen. Wir möchten mit Herstellern, Systemhäusern und Behörden darüber diskutieren, wie sich die Modernisierung beschleunigen lässt, ohne Abstriche bei Kontrolle und Nachweisbarkeit zu machen", sagt Fohrer.

Wer sich vor der EUDEX mit diesem Thema beschäftigen möchte, findet auf defence-network.com einen Fachbeitrag des PLM-Experten. Darin erläutert er, warum die Fähigkeit zur kontrollierten Weiterentwicklung zunehmend zum entscheidenden Faktor moderner Verteidigungssysteme wird. Welche Rolle der Digital Thread dabei spielt und wie sich diese Anforderungen in der Praxis umsetzen lassen, zeigt Aras vom 22. bis 25. September 2026 auf der EUDEX in Essen. Treffen Sie Matthias Fohrer und das Aras-Team in Halle 3 am Stand 3A42.

Über Aras

Aras bietet eine Digital-Thread-Plattform für Product Lifecycle Management und Engineering-KI. Aufbauend auf einer KI-nativen Low-Code-Architektur ermöglicht Aras die schnelle Bereitstellung flexibler Lösungen. Das Unternehmen verbindet Teams über Disziplinen und Funktionen hinweg mit geschäftskritischen Produktdaten und agentischer KI über den gesamten Produktlebenszyklus und die erweiterte Wertschöpfungskette hinweg. Besuchen Sie www.aras.com, um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf YouTube, X, Facebook und LinkedIn.