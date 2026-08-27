ARTE G.E.I.E.

ARTE beim gamescom city Festival und bei der gamescom 2026

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Straßburg (ots)

Auch diesen Sommer ist ARTE wieder unterwegs und kommt mit einem vielfältigen Programmangebot direkt zum Publikum. Nach Tourstops bei der Nature One, dem französische Hellfest oder dem Summer Breeze ist ARTE am 28. und 29. August zu Gast auf dem gamescom City Festival in Köln und sorgt mit seiner Karaoke-Liveband für gute Stimmung. Auch auf der gamescom ist ARTE präsent, stellt neue Videospielproduktionen vor und diskutiert auf einem Panel über die internationale Zusammenarbeit in der Gaming-Branche.

Am kommenden Samstag, den 29. August heißt es ab 16.45 Uhr auf der Bühne am Hohenzollernring "Bühne frei" für alle, die trällern, singen oder einen Song schmettern möchten. Moderiert von Bianca Hauda und mit dem passenden Sound der ARTE Karaoke-Liveband kann allein oder mit Freunden auf der Bühne performt werden. Von Disco-Klassikern, Pop-Hits oder persönlichen Lieblingssongs ist dabei alles geboten. Wer singen möchte, kann sich bis Showbeginn am ARTE-Stand anmelden oder noch während des Karaokes spontan zum Bühnenaufgang kommen.

Auch abseits der Karaoke-Show können Festivalbesucherinnen und -besucher ARTE hautnah erleben. Der "ARTE Summer Tour" Pop-Up-Stand bietet die Möglichkeit, spielerisch das vielfältige Programmangebot zu erkunden und in die Welt der ARTE Videospiele einzutauchen.

Das ARTE-Team ist an beiden Festivaltagen von 14 bis 21 Uhr vor Ort. Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen! Der Eintritt zum gamescom city Festival ist frei.

Einen Abstecher macht ARTE auch in diesem Jahr wieder auf der Videospiel-Messe gamescom und beteiligt sich am vom Institut Français Deutschland organisierten Panel zum Thema "Building Franco-German Video Game Collaborations: The Story Behind The Amusement". Dabei geht es darum, die Möglichkeiten und praktischen Herausforderungen internationaler Zusammenarbeit in der Videospiel-Industrie zu beleuchten. Anhand von "The Amusement", einem narrativen VR-Spiel, das in Koproduktion von ARTE und Curvature Games entstanden ist, gibt das Panel spannende Einblicke in deutsch-französische Zusammenarbeit im Gaming-Bereich.