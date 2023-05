Naturmuseum St. Gallen

Neue Sonderausstellung «Kleiner Kiesel ganz gross» (20.5.-17.9.23)

Neue Sonderausstellung «Kleiner Kiesel ganz gross»

Was Kieselsteine erzählen

Kieselsteine sind täglich zu entdecken: in der Natur wie auch in der Stadt. Die neue Sonderausstellung «Kleiner Kiesel ganz gross» – eine Produktion des Naturmuseums Winterthur – zeigt vom 20. Mai bis zum 17. September 2023 im Naturmuseum St.Gallen neben der Vielfalt und Schönheit der Kiesel auch ihre verborgenen Geschichten. Woher kommen sie und wie erhielten sie ihre Form? Was lebt unter ihnen und wofür werden sie heute verwendet? Exklusiv in St.Gallen werden ausserdem besondere Kristallstufen aus der Sammlung des Ostschweizers Dr. Bertold Suhner präsentiert.

Am Freitag, 19. Mai um 19 Uhr wird im Naturmuseum St.Gallen die neue Sonderausstellung «Kleiner Kiesel ganz gross» eröffnet. Die Produktion des Naturmuseums Winterthur erzählt die spannenden Geschichten der Kieselsteine, die in unterschiedlichsten Farben, Formen und Grössen tägliche Wegbegleiter in der Natur wie auch in der Stadt sind. Sieben überdimensionale Kieselsteine laden mit Klappen und Schubladen interaktiv zu eigenen Entdeckungen in der faszinierenden Welt der Kieselsteine ein.

