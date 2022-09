Rain Carbon Inc.

Rain Carbon entwickelt europäischen Plan zur Energieeinsparung, um mögliche Erdgasprobleme im Winter zu lösen

Rain Carbon Inc., ein weltweit führender Hersteller von kohlenstoffbasierten Produkten und hochentwickelten Materialien, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen eine Betriebseinheit in Europa vorübergehend geschlossen hat und zusätzliche energiebezogene Notfallpläne für seine anderen europäischen Produktionseinheiten entwickelt, um mögliche Erdgasknappheiten und Preisspitzen während der kommenden Wintermonate zu vermeiden, die aus dem beispiellosen und unvorhersehbaren geopolitischen Umfeld resultieren.

„Angesichts der schwierigen Erdgassituation in Europa - dem erwarteten Rückgang der Verbrauchernachfrage während der kalten Wintermonate für bestimmte Produkte und dem Risiko eines weiteren Anstiegs der Gaspreise - haben wir eine gründliche Analyse der Energieintensität jeder Produktionseinheit in unseren europäischen Werken durchgeführt und prüfen genau, ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, vorübergehend weitere Produktionslinien zu reduzieren oder stillzulegen, falls sich die Situation verschlechtert", sagte Gerry Sweeney, Präsident von Rain Carbon.

Der europäische Fußabdruck von Rain Carbon ist für die globalen Aktivitäten des Unternehmens von entscheidender Bedeutung, und diese Entscheidungen werden getroffen, um die langfristige Rentabilität des Betriebs zu gewährleisten. Darüber hinaus beobachtet das Unternehmen seine Zulieferer und Kunden genau, da einige von ihnen ähnliche Maßnahmen ergreifen, die sich ebenfalls direkt oder indirekt auf den Betrieb auswirken könnten. Es wird davon ausgegangen, dass alle getroffenen Maßnahmen nur vorübergehend sind und Rain Carbon verpflichtet sich, den Betrieb wieder in vollem Umfang aufzunehmen, sobald sich die Situation verbessert hat.

