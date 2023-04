snushero GmbH

Snus und Nikotinbeutel auf dem Weg zur rauchfreien Schweiz: Lernen aus Schwedens erfolgreicher Tabakalternativstrategie

Zürich (ots)

Schweden ist auf dem besten Weg, das erste rauchfreie Land zu werden, dank der Nutzung von Snus und Nikotinbeuteln als Alternativen zu herkömmlichen Zigaretten. Die Raucherprävalenz liegt dort bei nur 5,6 Prozent. Schwedens Erfolg zeigt, dass Alternativprodukte auch dazu beitragen könnten, die Schweiz rauchfrei zu gestalten.

Schweden hat die niedrigste Anzahl an rauchbedingten Todesfällen und Lungenkrebstodesfällen in Europa. Snus und Nikotinbeutel, als schadensmindernde Ersatzprodukte, haben zu dieser positiven Entwicklung beigetragen. In der Schweiz rauchen derzeit 27,1 Prozent der Bevölkerung über 15 Jahre, wobei 31 Prozent der Männer und 23,3 Prozent der Frauen rauchen.

Eine Studie des Forschungsunternehmens Lakeville zeigt, dass Snus und Nikotinbeutel einen entscheidenden Einfluss auf die niedrige Raucherquote in Schweden haben. Höhere Zigarettenpreise allein reichen nicht aus, um die Zahl der Raucher zu reduzieren. Vielmehr ist der Zugang zu Alternativprodukten entscheidend.

Der Erfolg von Schweden mit Snus und Nikotinbeuteln kann als Vorbild für die Schweiz dienen, um die Raucherprävalenz zu senken und den gesundheitlichen Folgen des Rauchens entgegenzuwirken. Im Vereinigten Königreich etwa liegt der Fokus auf E-Zigaretten, während Schweden mit dem Snus-Modell erfolgreich ist.

Snushero, ein führender Online-Shop für Snus und Nikotinbeutel, möchte das Bewusstsein für die Vorteile dieser Produkte erhöhen und so zur Rauchentwöhnung beitragen. Durch die Bereitstellung von Informationen und der Verbreitung wissenschaftlicher Studien möchte das Unternehmen aufzeigen, wie Alternativen zu Zigaretten helfen können, die Schweiz und andere Länder rauchfrei zu machen.

