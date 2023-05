STF Schweizerische Textilfachschule

Wechsel des/r Direktors/in an der STF Schweizerischen Textilfachschule

Der Verwaltungsrat der STF Schweizerischen Textilfachschule gibt bekannt, dass die derzeitige Direktorin, Frau Sonja Amport, die STF per 30.06.2023 verlässt. Sie scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus, um sich neu zu orientieren und sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Herr Christian Gärtner wird das Amt des Direktors ad Interim ab dem 1. Juli 2023 übernehmen. Er ist seit 2012 an der Bildungsinstitution als Dozent tätig, seit 2015 als Studiengang- und Fachbereichsleiter sowie Mitglied des Schulleitungsteams und seit 2019 als Chief Operating Officer maßgeblich am Betrieb und der Organisation beteiligt. Er verantwortet in seiner neuen Position unter anderem auch den bevorstehenden Standortwechsel der STF nach Winterthur, der für Mitte 2025 geplant ist.

Zunächst möchte der Verwaltungsrat der STF Schweizerischen Textilfachschule Frau Sonja Amport danken für die vergangenen 8.5 Jahre als Direktorin und ihre herausragenden Leistungen. Unter ihrer Führung wurde die STF strategisch zukunftsorientiert positioniert, um für die Herausforderungen in der Textil- und Bildungsbranche gerüstet zu sein. Ihre Initiativen haben der STF neue Studiengänge, praxisorientierte Plattformen und Kooperationen mit namhaften Partnern aus der Textilbranche, eine erhöhte Agilität am Markt, modulare Lernsysteme, wertvolle Netzwerke und Incubator-Plätze für Start-ups gebracht. Zudem ermöglichte ihre umfassende Digitalisierungsstrategie die erfolgreiche Umsetzung des Online-Unterrichts, die Schaffung von E-Learning-Komponenten sowie eines E-Commerce-Shops und hat zur Einführung von 3D in den Bildungsprodukten geführt. Als Folge daraus resultierte bedeutendes Wachstum, höhere Rentabilität, ein Anstieg der Studierendenzahlen und eine deutliche Verbesserung der Reputation.

Der Verwaltungsrat der STF ist überzeugt, dass Herr Christian Gärtner die Schule erfolgreich in die Zukunft führt. Nach seinem Hochschulabschluss in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien, begann er eine über 30-jährige erfolgreiche Karriere in der Textil- und Fashionindustrie sowie in der Bildungsbranche. Vor seiner langjährigen verantwortlichen Tätigkeit bei der STF hat er umfangreiche Erfahrung als leitender Angestellter in namhaften Unternehmen wie Walser Industrial Group AG, Hanro AG und Calida AG sammeln können, wo er als Mitglied der Geschäftsleitung für Betrieb, Beschaffung, Produktion, Forschung und Entwicklung verantwortlich war.

Der Verwaltungsrat der STF wünscht Frau Sonja Amport alles Gute für ihre zukünftigen Tätigkeiten und Herrn Christian Gärtner viel Erfolg und Befriedigung in seiner neuen Rolle.

STF Schweizerische Textilfachschule Hallwylstr. 71 8004 Zürich info@stf.ch / www.stf.ch / 044 360 41 51 / @stfcommunity

---------------- Die STF Schweizerische Textilfachschule ist das Kompetenzzentrum in der Textil-, Fashion- und Lifestylebranche in der Schweiz seit 1881. Die Schule steht für eine nachhaltige Bildungskompetenz rund um den gesamten Lebenszyklus von Textil-, Fashion- Design- und Lifestyleprodukten und bietet zahlreiche Aus- und Weiterbildungen an, von der Grundbildung bis hin zum Master-Abschluss.