Die Responsible Hotels of Switzerland sind Teil vom Klimatag.ch

Die Responsible Hotels of Switzerland machen Klimaschutz erlebbar

DIE NACHHALTIGEN HOTELS DER SCHWEIZ SIND TEIL VOM KLIMATAG.CH

Zürich, 22. September 2022 – Am Wochenende vom 30. September und 1. Oktober 2022 findet der Klimatag statt. Die Responsible Hotels of Switzerland öffnen Tür und Tor, um der lokalen Bevölkerung und den Hotelgästen Einblicke und Wissensvermittlung zu Themen hinter den Kulissen sowie den Naturparadiesen in den Hotelgärten zu gewähren.

Wer sich am Wochenende vom 30. September und 1. Oktober 2022 in der Schweiz bewegt, wird nicht drum herumkommen, mit dem Klimaschutz in Berührung zu kommen. Der gemeinnützige Verein «Wir sind Klima» organisiert mit Unterstützung von verschiedenen Partnern und Vereinen den Klimatag.ch und sensibilisiert damit die Öffentlichkeit auf die Notwendigkeit einer nachhaltigen Zukunftsgestaltung, und damit zur Umsetzung des 2050 Netto-Null-Zieles beizutragen. Die nachhaltigen Hotelbetriebe der Kooperation Responsible Hotels of Switzerland unterstützen dieses Vorhaben mit speziellen Veranstaltungen rund um den Klimatag.

KLIMATAG.CH UND RESPONSIBLE HOTELS OF SWITZERLAND

Die Hotelkooperation Responsible Hotels of Switzerland vereint die Leadbetriebe der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Eine Teilnahme am Klimatag.ch ist für Chantal Cartier, Geschäftsführerin der Responsible Hotels of Switzerland, selbstverständlich. ‘’Der Klimatag schafft eine gemeinsame Motivation, das Klima zu schützen und die Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu setzten. Genau dieses Anliegen ist es, was auch unsere Mitgliederhotels Tag für Tag antreibt und was sie zu den Leadbetrieben in Sachen Nachhaltigkeit in der Schweiz macht. Der Klimatag.ch bietet allen nachhaltig ausgerichteten Personen und Unternehmen die geeignete Plattform, um die Möglichkeiten für den Klimaschutz aufzuzeigen und mögliche Lösungen einer breiten Öffentlichkeit sichtbar zu machen’’.

Dieses Jahr findet der Klimatag erstmals dezentral statt, es werden schweizweit abwechslungsreiche Veranstaltungen stattfinden, die den Klimaschutz erlebbar machen. Birgit Pestalozzi, Geschäftsführerin von «Wir sind Klima», sieht genau dieses facettenreiche Programm als wichtigen Punkt, um der Öffentlichkeit das Thema näher zu bringen. ‘’Klimaschutz ist mehr als Wasser sparen und Stromverbrauch reduzieren. Ganz unterschiedliche Faktoren tragen dazu bei, um Grosses zu erreichen. Der bewusste Umgang mit Ernährung, Mobilität, Freizeitgestaltung und Konsum sind allesamt Teil des Puzzles. Darauf wollen wir die Öffentlichkeit mit verschiedenen erlebbaren Programmen sensibilisieren’’. Alle Informationen zum Klimatag sind abrufbar unter www.klimatag.ch.

DIESE HOTELS MACHEN DEN KLIMASCHUTZ ERLEBBAR

Castello del Sole, Ascona

Tree Walk, 30.09.2022 – Der weitläufige Park im Castello del Sole bietet Mensch, Tier und Natur viel Platz, um zu wachsen und sich zu entfalten. Am Klimatag wird der hauseigene Gärtner einen Spaziergang durch die Parkanlage veranstalten. Er kennt die Geschichten, die ins Staunen versetzen.

CERVO Mountain Resort, Zermatt

Herbal Walk, 01.10.2022 – Die Naturliebhaberin Flieke bietet eine Kräuterwanderung an, bei denen sie über die lokalen Heil- und Esspflanzen in Zermatt unterrichtet. Die Teilnehmenden lernen eine breite Palette von essbaren und medizinischen Pflanzen kennen.

GAIA Hotel, Basel

Nachhaltigkeits-Aperitif, 29.09.2022 – Das GAIA Hotel lädt zu einem Nachhaltigkeits-Aperitif und bietet die Gelegenheit, mehr über die Klima- und Nachhaltigkeitsbemühungen des Hotelbetriebes zu erfahren und einen Blick hinter die Türen des Betriebes zu erhaschen.

Hotel Glocke, Reckingen

Hotelrundgang zur Nachhaltigkeit, 29.09.2022 - Beim Rundgang durch das Hotel werden die verschiedenen Nachhaltigkeitsbemühungen aufgezeigt: Holz Pelletheizung, Garten mit verschiedenen Kräutern, Housekeeping Programm von Simon & Josef, die ökologischen Reinigungsmittel und vieles mehr. Ein Blick hinter die Kulissen des Hotels für die Teilnehmenden.

Kartause Ittingen, Warth

Führung im Samensortengarten, 01.10.2022 – Das Hotel wird den in Zusammenarbeit mit Hortiplus entstandenen Samensortengarten vorstellen. Besuchende lernen wenig verbreitete Kulturpflanzen kennen, die nicht zuletzt den aktuellen Ernährungs- und Klimatrends Rechnung tragen.

Schloss Wartegg, Rorschacherberg

Herbstmarkt-Fest, 02.10.2022 – Rund um den Klimatag finden sich 25 regionale Produzenten und Lieferanten ein mit allerlei Angeboten, Musik und feinem Essen. Dabei steht die Regionalität und Saisonalität im Fokus. Bei der Schlossführung lernen die Besuchenden was es heisst, in einem nachhaltigen Hotel Nahrung herzustellen und sie können die Köstlichkeiten direkt vor Ort probieren.

Schweizerhof Lenzerheide, Lenzerheide

Frequenz Natur, 10. – 13.10.2022 – Gar eine mehrtätige Exkursion in die Nachhaltigkeit wird den Gästen in der Lenzerheide geboten. Es stehen täglich mehrere Programmpunkte zur Auswahl, von filmischen Darbietungen über Spaziergänge bis hin zu Lesungen und Workshops.

Sämtliche Veranstaltungen sind kostenlos und für die Öffentlichkeit zugänglich.

ÜBER DIE RESPONSIBLE HOTELS OF SWITZERLAND Die Hotelgruppe «Responsible Hotels of Switzerland» vereinigt die Leadbetriebe der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Unsere Mitglieder sind eigenständige, charakterstarke Betriebe an schönen Orten und von hoher Qualität. Derzeit umfasst die Kooperation 31 Mitgliederhotels aus der ganzen Schweiz. Unsere Gäste sind so anspruchsvoll wie wir selbst – sie wollen herzerfrischend, entbehrungsfrei und verantwortungsbewusst geniessen. Wir wollen Gästen mit hohem Anspruch an verantwortungsvolles Reisen eine Lösung bieten. Die Responsible Hotels of Switzerland sind die nachhaltigen Schweizer Hotels. www.responsiblehotels.ch

