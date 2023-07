STF Schweizerische Textilfachschule

Stephanie Witschi wird neue Direktorin der STF Schweizerischen Textilfachschule

Die STF Schweizerische Textilfachschule in Zürich erhält eine neue Direktorin: Stephanie Witschi ist vom Verwaltungsrat für diese verantwortungsvolle Aufgabe ernannt worden und übernimmt per 1. September 2023 das Amt von Sonja Amport, die das Institut während fast 9 Jahren erfolgreich geleitet hat.

Stephanie Witschi studierte Germanistik, Betriebswirtschaft und Pädagogik an der Universität Zürich. Sie hat einen Executive Master in Arts Administration und einen Abschluss als Projektleiterin am PMI. Ihr beruflicher Werdegang hat sie durch Projekte und Führungsaufgaben in der Privatwirtschaft, in Kulturinstitutionen, in der Verwaltung sowie an Hochschulen geführt. Zuletzt war sie Geschäftsleiterin, bzw. Co-Studienleiterin Theater an der ZHdK, Zürcher Hochschule der Künste. In dieser Funktion hat sie zusammen mit ihrem Team den Studienbereich Theater in das neue Studienmodell Major Minor überführt. Sie hat während ihrer Zeit sowohl Studiengänge als auch eine neue Organisationsform entwickelt.

Stephanie Witschi freut sich auf die STF Schweizerische Textilfachschule und darauf, zusammen mit dem STF-Team die anstehenden Herausforderungen anzupacken.

Der Verwaltungsrat ist absolut überzeugt, mit Stephanie Witschi die richtige Führungsperson für die Funktion der Direktorin an der STF Schweizerischen Textilfachschule am heutigen Standort Zürich und am künftigen Standort in Winterthur gefunden zu haben. Er gratuliert ihr ganz herzlich zur neuen Aufgabe und freut sich ausserordentlich auf die Zusammenarbeit.

STF Schweizerische Textilfachschule Hallwylstr. 71 8004 Zürich info@stf.ch / www.stf.ch / 044 360 41 51 / @stfcommunity

---------------- Die STF Schweizerische Textilfachschule ist das Kompetenzzentrum in der Textil-, Fashion- und Lifestylebranche in der Schweiz seit 1881. Die Schule steht für eine nachhaltige Bildungskompetenz rund um den gesamten Lebenszyklus von Textil-, Fashion- Design- und Lifestyleprodukten und bietet zahlreiche Aus- und Weiterbildungen an, von der Grundbildung bis hin zum Master-Abschluss.