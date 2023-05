STF Schweizerische Textilfachschule

Fashionshow STF x maison blanche by Yannik Zamboni: Im Publikum Manuela Frei und auf dem Catwalk Esther Gemsch, Andrej Davidovic und Gerold Brenner

Die Fashionshow "Mal Anders" der STF Schweizerischen Textilfachschule war ein Fest an Kreativität unter dem Oberthema Upcycling. Die an der Show gelaunchte Capsule Collection von maison blanche by Yannik Zamboni unterstrich die Bedeutung von Nachhaltigkeit und Diversität in der Mode, repräsentiert durch den vielfältigen Model-Cast, der von der Schweizer Schauspielerin Esther Gemsch, über den Upcycling-Designer Gerold Brenner oder Helen Rinderknecht, Mutter von Dominique Rinderknecht, bis hin zum genderfluid Model Andrej Davidovic, Individualität und Vielfalt in der Gesellschaft zelebrierte. Im Publikum das Top-Model Manuela Frei.

Die diesjährige Show der STF Schweizerischen Textilfachschule "Mal Anders" stand ganz unter dem Motto "Limitless Self Expression". So war auch die Location "Mal anders", fand die Show in der hauseigenen Garage, untermalt mit Musik der renommierten DJane Erika Fatna (Myriam Walser) statt. Neben der Mode zelebrierten vor allem die Models der Show Vielfalt und Individualität, darunter die bekannte Schweizer Schauspielerin Esther Gemsch, der Schweizer Upcycling-Designer Gerold Brenner oder Helen Rinderknecht, die Mutter von Dominique Rinderknecht. Ebenfalls mit dabei waren Andrej Davidovic, ein international bekanntes genderfluid Model sowie die Plus-Size-Models Natty und Stella oder der über Instagram gecastete Daniel Lumantu. Im Publikum das international bekannte Top-Model Manuela Frei.

Die Show zeigte einzigartige und kreative Modestücke, die alle von STF-Studierenden aus Restmaterialien von bekannten Marken wie FREITAG, Forster Rohner, Jakob Schläpfer und Le Coupon kreiert wurden. Die nachhaltigen Modestücke unterstrichen die Bedeutung der Nachhaltigkeit in der Mode und zeigten die Kreativität und Innovation der Studierenden bei der Verwendung von Restmaterialien, um einzigartige Modestücke zu kreieren.

Neben den nachhaltigen Modestücken wurde auch die neueste Capsule Collection von maison blanche vorgestellt, einer Schweizer Marke unter der Leitung von Yannik Zamboni, dem neuen Fashion-Shootingstar. Die Kollektion ist komplett Swiss Made und wird nach dem Cradle2Cradle-Verfahren hergestellt, mit dem Ziel, zu 100% biologisch abbaubar zu sein. Die Kollektion präsentierte Zambonis Kreativität und Innovation im Bereich des nachhaltigen Modedesigns.

Die ganze Bandbreite an Diversität in einem Modelcast von nur 11 Models in seinem Showteil aufzuzeigen, war vor allem Yannik Zamboni ein echtes Anliegen und ist ihm, den vielen positiven Publikumsreaktionen nach, auch erfolgreich gelungen. So präsentierten an der Show, neben oben bereits erwähnten Models, Transmodels, Intersex-Models und Models mit körperlichen Einschränkungen die neuste Capsule Collection von maison blanche.

Die STF Schweizerische Textilfachschule ist das Kompetenzzentrum in der Textil-, Fashion- und Lifestylebranche in der Schweiz seit 1881. Die Schule steht für eine nachhaltige Bildungskompetenz rund um den gesamten Lebenszyklus von Textil-, Fashion- Design- und Lifestyleprodukten und bietet zahlreiche Aus- und Weiterbildungen an, von der Grundbildung bis hin zum Master-Abschluss.