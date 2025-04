Avobis

Einschätzung Zinsmarkt April 2025: SNB-Zinssenkung im Juni rückt näher – Swapsätze rutschen unter Null

Die Finanzmärkte zeigen sich seit Monatsbeginn hochvolatil – insbesondere der US-Anleihenmarkt geriet unter Druck. Der starke Abverkauf von US-Treasuries und des Dollars wirft die Frage auf, ob es sich um taktische Umschichtungen handelt oder um den Beginn eines strukturellen Makro-Regimewechsels.

Für die Fed bleibt der Spielraum eng – ein Kurswechsel ist kurzfristig unwahrscheinlich, das Abwarten dominiert. Anders in Europa: Die EZB hat ihren Leitzins diesen Monat bereits zum siebten Mal gesenkt und könnte im Juni nachlegen. Die SNB hingegen gerät zunehmend unter Zugzwang. Der jüngste Aufwärtsdruck auf den Franken und die nachlassende Teuerung erhöhen den Handlungsdruck. Am Markt wurde sogar ein ausserordentlicher Zinsschritt diskutiert – das Basisszenario bleibt jedoch eine reguläre Senkung auf 0.00% im Juni.

Die Einschätzung Zinsmarkt erscheint heute zum letzten Mal in ihrer bisherigen Form, da der Autor Burak Er Avobis verlässt.

