Outlook Renditeimmobilien 2025: Chancen ergreifen in einem dynamischen Markt

Sinkende Zinsen, eine steigende Nachfrage und ein begrenztes Angebot – der Markt für Wohnrenditeliegenschaften bleibt in Bewegung. 2025 könnte das Jahr voller Möglichkeiten werden. Doch welche Strategien versprechen den grössten Erfolg? Entwickeln sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen positiv? Entlastet eine stärkere Bauaktivität den Markt, oder bleibt die Knappheit bestehen? Wie werden Mietpreise und Ankaufsrenditen reagieren? Und wie profitabel ist der Einsatz von Fremdkapital wirklich?

In unserem Outlook Renditeimmobilien 2025 beleuchten wir sechs zentrale Fragen, die den Markt 2025 prägen und zeigen, wo sich die besten Chancen für Investoren bieten.

Über Avobis Avobis ist spezialisiert auf Dienstleistungen rund um die Immobilie und Finanzierungen. Das Dienstleistungsportfolio umfasst Immobilienberatung, Finanzierungs- und Transaktionsabwicklung sowie Investitionsdienstleistungen wie Hypotheken-Servicing oder die Entwicklung von Investment-Produkten. Aufgrund des fundierten Fachwissens der über 50 Mitarbeitenden, tiefgreifender Marktkenntnisse und des weitreichenden Netzwerks ist Avobis seit über 25 Jahren eine etablierte Grösse in der Immobilienbranche.

Avobis ist unabhängig und ausschliesslich dem Kunden verpflichtet. Dabei legt das Unternehmen besonderen Wert darauf, massgeschneiderte und unternehmerisch sinnvolle Lösungen anzubieten, die den individuellen Bedürfnissen entsprechen.

