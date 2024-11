Bluetti

BLUETTI und UN-Habitat gehen Partnerschaft zur Förderung von sauberer Energie und nachhaltiger Entwicklung in ganz Afrika ein

Kairo (ots/PRNewswire)

BLUETTI, ein weltweit führender Anbieter von sauberen Energiespeicherlösungen, ist auf dem 12. World Urban Forum (WUF12) in Kairo, das vom 4. bis 8. November stattfand, eine strategische Partnerschaft mit dem United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) eingegangen. Ziel dieser strategischen Zusammenarbeit ist es, die Einführung sauberer Energien und die nachhaltige Entwicklung in Afrika zu beschleunigen.

Das WUF12 hebt unter dem Motto "It All Starts at Home: Local actions for sustainable cities and communities" (Alles beginnt zu Hause: Lokale Maßnahmen für nachhaltige Städte und Gemeinden) dringende lokale Maßnahmen hervor, die erforderlich sind, um Probleme wie erschwinglichen Wohnraum, Klimawandel, steigende Lebenshaltungskosten und den Mangel an grundlegenden Dienstleistungen anzugehen. Dieses Thema steht in engem Zusammenhang mit der Mission von BLUETTI, eine bessere Welt durch nachhaltige Energie zu schaffen. Die Konzentration auf lokale Maßnahmen ist besonders in Afrika von Bedeutung, wo Millionen von Menschen noch immer keine zuverlässige Stromversorgung haben. Der begrenzte Zugang zu Strom schränkt das tägliche Leben ein, behindert die Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten und hält die Armut auf dem gesamten Kontinent aufrecht.

Als Reaktion auf diese Herausforderungen unterzeichneten BLUETTI und UN-Habitat während des Forums eine Absichtserklärung zum Technologietransfer, um die Einführung von Technologien für erneuerbare Energien in Afrika zu beschleunigen. Zu den wichtigsten Initiativen im Rahmen dieser Absichtserklärung gehören die Ausbildung von Elektrikern und die Vermittlung von Kenntnissen über saubere Energie durch das BLUETTI-Programm "Lighting An African Family" (LAAF). BLUETTI und UN-Habitat wollen die afrikanischen Gemeinden durch die Vermittlung von Fähigkeiten und Kenntnissen in die Lage versetzen, nachhaltige Energie zu nutzen und die lokale Energieresilienz zu stärken.

„Diese Zusammenarbeit mit UN-Habitat ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, die nachhaltige Entwicklung in ganz Afrika voranzutreiben", sagte Liting Huang, LAAF Program Manager. „Seit 2021 versorgt unser LAAF-Programm über 15.000 netzunabhängige Familien mit Solarstrom. Diesmal wollen wir 30.000-50.000 Einwohnern und Studenten in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara eine umfassende Ausbildung bieten. Wir freuen uns sehr, diese Bemühungen auszuweiten, um noch mehr Gemeinden durch erneuerbare Energien und Bildung zu unterstützen."

Durch diese Partnerschaft strebt BLUETTI danach, in Afrika einen transformativen Wandel zu bewirken, indem lokale Gemeinschaften mit nachhaltigen Energielösungen und lebenswichtigem Wissen ausgestattet werden, um den Weg für eine bessere, widerstandsfähigere Zukunft zu ebnen.

Informationen zu BLUETTI Als Technologiepionier für saubere Energie engagiert sich BLUETTI für eine nachhaltige Zukunft, indem es erschwingliche grüne Energiespeicherlösungen für den Innen- und Außenbereich anbietet. Mit Initiativen wie dem LAAF-Programm will BLUETTI 1 Million afrikanische Familien in netzfernen Gebieten mit Strom versorgen. Mit einem starken Fokus auf Innovation und Kundenbedürfnisse hat sich BLUETTI als vertrauenswürdiger Branchenführer in über 110 Ländern und Regionen etabliert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2551513/3.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/bluetti-und-un-habitat-gehen-partnerschaft-zur-forderung-von-sauberer-energie-und-nachhaltiger-entwicklung-in-ganz-afrika-ein-302300119.html