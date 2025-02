Avobis

Patrick Zurfluh wird neuer CEO von Avobis Advisory AG

Patrick Zurfluh übernimmt die Geschäftsführung der Avobis Advisory AG per 1. Mai 2025. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Immobilien- und Finanzierungsbranche sowie seinem strategischen Weitblick wird er das Unternehmen auf seinem Wachstumskurs weiter vorantreiben.

Patrick Zurfluh war zuletzt als Head of Real Estate Financing bei Loanboox tätig, wo er das Immobilienfinanzierungsgeschäft erfolgreich aufbaute und skalierte. In dieser Rolle verantwortete er die strategische Weiterentwicklung des Segments sowie die professionelle Beratung und Abwicklung komplexer Finanzierungen. Zuvor hatte er leitende Positionen bei Raiffeisen Schweiz und Credit Suisse inne, wo er umfangreiche Expertise im Bereich Unternehmensfinanzierung, Debt Capital Markets und strategische Geschäftsentwicklung sammelte.

Mit seinem breiten Erfahrungsschatz und seiner analytischen Kompetenz bringt Patrick Zurfluh ideale Voraussetzungen mit, um die Avobis Advisory AG weiter zu stärken und innovative Lösungen für Kunden zu entwickeln. „Wir sind überzeugt, dass Patrick mit seiner dynamischen und strategischen Herangehensweise sowie seinem fundierten Branchenwissen unser Unternehmen entscheidend weiterentwickeln wird“, sagt Andrin Waldburger, Verwaltungsratspräsident der Avobis Advisory AG.

Patrick Zurfluh wird seine neue Position per 1. Mai 2025 antreten und freut sich darauf, gemeinsam mit dem Team der Avobis Advisory AG die Zukunft der Immobilienberatung aktiv zu gestalten.

Seit über 25 Jahren ist Avobis eine treibende Kraft in der Immobilienbranche, spezialisiert auf Dienstleistungen rund um die Immobilie. Das Dienstleistungsportfolio der Avobis Advisory AG umfasst die Finanzierungs- und Transaktionsabwicklung, die strategische Immobilienberatung sowie die Bauherrenvertretung und Erstvermietung. Mit fundiertem Fachwissen, tiefgreifenden Marktkenntnissen und einem weitreichenden Netzwerk bietet das Unternehmen seinen Kundinnen und Kunden unabhängige, individuelle und zukunftsweisende Lösungen. Avobis ist unabhängig und ausschliesslich dem Kunden verpflichtet.

