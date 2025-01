goetzpartners Management Consultants GmbH

Aus goetzpartners wird Fortlane Partners

München (ots)

Im Zuge des erfolgreichen Management-Buyouts wird aus goetzpartners nun Fortlane Partners. Im Rahmen des Buyouts hat das aktive Management-Team gemeinsam mit dem führenden paneuropäischen Finanzierungsspezialisten Kartesia das Beratungsgeschäft von den Gründern übernommen. Dies bedeutet nicht nur den Übergang von einem gründer- zu einem partnergeführten Beratungsunternehmen. Dieser Schritt sichert die Unabhängigkeit und eröffnet neue Wachstumsmöglichkeiten.

"Der neue Name Fortlane Partners steht für Kontinuität und Fortschritt zugleich", erklärt Axel Meythaler als Sprecher des Geschäftsführungsteams. "Während sich beispielweise unser Branding ändert, bleiben unsere Werte und unser Anspruch unverändert. Wir stehen weiterhin für konzeptionelle und inhaltliche Exzellenz in Strategie, M&A und Transformation." Das Unternehmen wird damit auch in Zukunft ein integriertes Beratungsportfolio aus Management Consulting und Corporate Finance anbieten. Die Penrose-Tiles werden als Logo beibehalten; sie symbolisieren 30 Jahre erfolgreiche Beratungsarbeit und die Überzeugung, dass auch das scheinbar Komplexeste auf den oft unscheinbaren, ganz einfachen Strukturen beruht.

"Mit Fortlane Partners startet das neue Kapitel mit frischer visueller Identität, mit einer starken unternehmerischen Basis, und vor allem mit 150 engagierten Köpfen. Dies ist ein einmaliges Fundament, um gemeinsam mit unseren Kunden Zukunft erfolgreich zu gestalten", ergänzt Gerwin Weidl, Geschäftsführer von Fortlane Partners.

Aufbauend auf unseren Kernwerten vertrauensvoller Zusammenarbeit, inhaltlicher Ambition, Interesse am Menschen und Teamgeist, will Fortlane Partners für und mit seinen Kunden wachsen. Mit dem Übergang zu einem partnergeführten Beratungsunternehmen und der Umbenennung in Fortlane Partners sind die Grundlagen geschaffen.

Über Fortlane Partners

Fortlane Partners ist eine führende europäische Beratungsgesellschaft mit Fokus auf Strategie, M&A und Transformation. Mit einem integrierten Beratungsansatz vereint Fortlane Partners die Expertise aus Management Consulting und Corporate Finance und unterstützt Unternehmen dabei, Zukunft erfolgreich zu gestalten.