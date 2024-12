Tata Communications

Tata Communications bereitet Kaleyra AI vor: Die revolutionäre, KI-gestützte Zukunft der Kundeninteraktion

Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483), ein weltweit führendes Unternehmen für Kommunikationstechnologie, kündigte heute Kaleyra AI an – ein zukunftsweisendes, auf künstlicher Intelligenz basierendes Flaggschiff-Portfolio, das die Interaktion mit Kunden neu definieren wird.

Das revolutionäre Portfolio wird zunächst drei verschiedene Funktionen bieten, die über die traditionellen Kommunikationsmittel hinausgehen. Die Suite ist so konzipiert, dass sie sich mühelos in Kommunikationskanäle und Live-Agentenschnittstellen integrieren lässt. Sie nutzt generative KI (GenAI), um durch optimierte, personalisierte und äußerst ansprechende Kundeninteraktionen einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Das Angebot umfasst zunächst folgende Leistungen:

GenAI-Vorlagengenerator für WhatsApp: Diese Funktion ermöglicht die Erstellung von personalisierten Vorlagen und Nachrichtenvarianten für WhatsApp. Die Roadmap sieht vor, ähnliche Funktionen auf andere Kommunikationskanäle wie SMS und Rich Communication Services (RCS) auszuweiten. Durch die Erstellung von Nachrichten, die bei der Zielgruppe Anklang finden, und die Nutzung der Stärken der einzelnen Kanäle können Unternehmen Marketingaufgaben automatisieren und die Antwortquoten erhöhen, während sie gleichzeitig eine konsistente Markensprache und Relevanz für ihre Kunden beibehalten.

Diese Funktion ermöglicht die Erstellung von personalisierten Vorlagen und Nachrichtenvarianten für WhatsApp. Die Roadmap sieht vor, ähnliche Funktionen auf andere Kommunikationskanäle wie SMS und Rich Communication Services (RCS) auszuweiten. Durch die Erstellung von Nachrichten, die bei der Zielgruppe Anklang finden, und die Nutzung der Stärken der einzelnen Kanäle können Unternehmen Marketingaufgaben automatisieren und die Antwortquoten erhöhen, während sie gleichzeitig eine konsistente Markensprache und Relevanz für ihre Kunden beibehalten. KI-Datenberichterstattung für Nachrichten: Die erweiterten Berichtsfunktionen ermöglichen die Umwandlung komplexer Datenabfragen in aufschlussreiche Berichte mit ansprechenden, leicht verständlichen Visualisierungen. Durch die Verarbeitung natürlichsprachlicher Datenanfragen von Kunden liefert es innerhalb von Sekunden maßgeschneiderte, KI-gestützte Analysen, die es Unternehmen ermöglichen, schnelle, datengestützte Entscheidungen zu treffen und wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, ohne dass sie sich zu sehr auf Business-Analytics-Teams verlassen müssen.

Die erweiterten Berichtsfunktionen ermöglichen die Umwandlung komplexer Datenabfragen in aufschlussreiche Berichte mit ansprechenden, leicht verständlichen Visualisierungen. Durch die Verarbeitung natürlichsprachlicher Datenanfragen von Kunden liefert es innerhalb von Sekunden maßgeschneiderte, KI-gestützte Analysen, die es Unternehmen ermöglichen, schnelle, datengestützte Entscheidungen zu treffen und wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, ohne dass sie sich zu sehr auf Business-Analytics-Teams verlassen müssen. KI-No-Code Builder für Nachrichten: Die Fähigkeit geht über einfache Interaktionen hinaus und ermöglicht es den Nutzern, „Interaktionsassistenten" zu erstellen, die natürliche, dialogorientierte Antworten (ohne Programmierkenntnisse) in Text- und Rich-Media-Formaten sowohl für Kunden als auch für die Belegschaft bereitstellen und so die komplexe Datenanalyse vereinfachen und die Entscheidungsfindung beschleunigen. Die Plattform ermöglicht es dem Kundensupport und den Marketingteams von Unternehmen, durch intelligente und immersive Interaktion eine Beziehung aufzubauen und so das Benutzererlebnis insgesamt zu verbessern.

„Kaleyra AI stellt einen gewaltigen Sprung nach vorne dar und wird ein Kraftmultiplikator für Unternehmen sein, um das Geschäftswachstum zu beschleunigen", sagt Mauro Carobene, Leiter für Kunden-Interaktions-Suite, Tata Communications. „Für Rollen mit Kundenkontakt wird das Portfolio das Engagement und die Interaktionsraten erheblich verbessern. In ersten kontrollierten Demos konnten wir eine deutliche Verringerung der durchschnittlichen Reaktionszeit und der Problemlösungszeiten feststellen, insbesondere bei hohem Abfragevolumen. Unsere generativen, KI-gestützten Berichte und Einblicke werden den Entscheidern in der Chefetage einen besseren Einblick in die Unternehmensleistung ermöglichen, und das alles über eine einfache, natürlichsprachliche Schnittstelle."

Kaleyra AI wird Anfang nächsten Jahres zunächst ausgewählten Kunden von Tata Communications als Beta-Version angeboten. Eine allgemeine Verfügbarkeit über die KI-Cloud von Tata Communications wird für die erste Hälfte des Jahres 2025 erwartet.

