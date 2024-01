Ashok Leyland

Historische Leistung von Ashok Leyland im Kalenderjahr 2023

Chennai, Indien (ots/PRNewswire)

Ashok Leyland verzeichnet Rekordabsatz von 198.113 Einheiten im Kalenderjahr 2023

Ashok Leyland, das indische Flaggschiff der Hinduja-Gruppe und der führende Nutzfahrzeughersteller des Landes, hat heute bekannt gegeben, dass es im Jahr 2023 einen weiteren Meilenstein erreicht hat, indem es das höchste Verkaufsvolumen in einem Kalenderjahr in der Geschichte des Unternehmens verzeichnete. Mit einem Gesamtvolumen von 198.113 Nutzfahrzeugen (NFZ) übertraf das Unternehmen den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2018 und setzte damit einen neuen Maßstab.

Dieses Rekordergebnis unterstreicht die Produktvielfalt und die starke Marktpräsenz des Unternehmens und festigt seine Position als führende Kraft in der Nutzfahrzeugindustrie sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene.

Herr Shenu Agarwal, Managing Director und CEO von Ashok Leyland, sagte: „Wir freuen uns sehr, diesen Meilenstein erreicht zu haben, und er spiegelt unser Engagement für die Bereitstellung von Spitzenprodukten und außergewöhnlichem Service wider. Wir bedanken uns bei unseren treuen Kunden, die zu unserem kontinuierlichen Wachstum beigetragen haben, und sind dankbar für die harte Arbeit und das Engagement unseres Teams. Mit Blick auf die Zukunft sind wir für einen noch größeren Erfolg gerüstet, da wir weiterhin in Spitzentechnologien, nachhaltige Betriebsverfahren und kundenorientierte Marktinitiativen investieren werden, um die nächste Wachstumsphase von Ashok Leyland voranzutreiben. Die im Jahr 2023 erzeugte Dynamik bildet eine solide Grundlage für eine Zukunft, in der wir weiterhin eine führende Rolle in der Nutzfahrzeugindustrie spielen werden."

Das starke Händlernetz und die umfassende Kundendienstinfrastruktur von Ashok Leyland haben es ermöglicht, Kunden in ganz Indien zu erreichen und einen hervorragenden Kundendienst rund um die Uhr zu gewährleisten. Der kundenorientierte Ansatz des Unternehmens treibt die Innovation voran und ermöglicht die Entwicklung innovativer Lösungen, die auf die sich ständig verändernden Anforderungen des Transportwesens zugeschnitten sind.

Die herausragende Leistung von Ashok Leyland im Kalenderjahr 2023 spiegelt sein Engagement für Spitzenleistungen, Innovation und Kundenzufriedenheit wider. Das Unternehmen freut sich darauf, auf diesem Erfolg aufzubauen und weiterhin eine führende Rolle auf dem globalen Nutzfahrzeugmarkt einzunehmen.

Herr Rajesh Mani, E-Mail: rajesh.Mani@ashokleyland.com, Mobilnummer: +91 95000 22922

