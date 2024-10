Tata Communications

Tata Communications schließt sich mit Palo Alto Networks zusammen, um die Cyber-Resilienz von Unternehmen zu verbessern

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire)

Ein globales Bündnis, das Unternehmen im heutigen digitalen Zeitalter einen robusten Cyberschutz bietet

Best-of-Breed-Angebot in Verbindung mit den branchenführenden Cybersecurity-Technologien von Palo Alto Networks und der um fassenden Branchenkenntnis von Tata Communications in den Bereichen Netzwerk- und Cloud-Sicherheit, Erkennung und Reaktion auf Cyberbedrohungen sowie Sicherheitsbewertung

Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von einheitlicher Netzwerk- und Cloud-Sicherheit, ZTNA 2.0 und SASE, unter Nutzung der Plattformen von Palo Alto Networks

Tata Communications gab heute eine Zusammenarbeit mit Palo Alto Networks, dem weltweit führenden Unternehmen für Cybersicherheit, bekannt. Ziel der Zusammenarbeit ist die Bereitstellung umfassender Cybersicherheitslösungen für globale Unternehmen.

Der rasante Wandel hin zur digitalen Transformation, die Einführung der Cloud und der Einsatz von Mitarbeitenden an entfernten Standorten hat die Angriffsfläche für Unternehmen erheblich vergrößert und verkompliziert, wodurch sie anfälliger für ausgeklügelte Cyberbedrohungen geworden sind. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, benötigen Unternehmen robuste, integrierte und verwaltete Cybersicherheitslösungen.

Das Best-of-Breed-Angebot wird die branchenführenden Technologien von Palo Alto Networks mit dem digitalen Lösungsangebot von Tata Communications und der umfassenden Branchenexpertise in den Bereichen Netzwerksicherheit, Cloud-Sicherheit, Erkennung von und Reaktion auf Cyberbedrohungen, Sicherheitsbewertung und Beratungsdienste zusammenführen – eine starke Allianz als Antwort auf die ständig wachsende Cyberbedrohungslandschaft.

Die Partnerschaft will diesen kritischen Anforderungen gerecht werden, indem sie eine robuste Cloud- und Cybersicherheitsstruktur von Diensten und Technologien anbietet, die auf die Bereitstellung der folgenden wichtigen Vorteile ausgerichtet sind:

Erweiterte Funktionen zur Bedrohungsjagd, Reaktion auf Vorfälle und Einhaltung gesetzlicher Anforderungen: Mit der Umstellung von Unternehmen auf cloudbasierte Lösungen entstehen neue Sicherheitsprobleme, wie z. B. unbefugter Zugriff und mangelnde Transparenz von Cloud-Umgebungen. Im Gegensatz zu anderen traditionellen Security Operations Center (SOC)-Tools, die in diesem Umfeld oft versagen, kombiniert die KI-gestützte „Precision"-Plattform von Palo Alto Networks die Funktionen von SIEM, XDR, SOAR und anderen SOC-Tools, um den Sicherheitsbetrieb zu vereinfachen.

„Für Unternehmen ist es von entscheidender Bedeutung, einen plattformzentrierten Ansatz für die Cybersicherheit zu verfolgen, da die Angriffsflächen immer größer und die Bedrohungen immer komplexer werden", sagt Vaibhav Dutta, Associate Vice President und Global Head-Cybersecurity Products & Services bei Tata Communications. „Unsere strategische Zusammenarbeit mit Palo Alto Networks vereint alle wichtigen Lösungen und Tools in einer einzigen Cloud- und Cybersicherheitsstruktur, die das Sicherheitsmanagement von Unternehmen vereinfacht und rationalisiert."

„Die bewährten Fähigkeiten von Tata Communications als Managed Cybersecurity Service Provider und das Engagement für hervorragende Leistungen ergänzen unsere fortschrittlichen Technologien perfekt", sagte Michelle Saw, VP GTM and Ecosystems, JAPAC bei Palo Alto Networks. „Gemeinsam sind wir zuversichtlich, dass wir in Zukunft Unternehmen auf der ganzen Welt in die Lage versetzen werden, ihre Sicherheitslage weiter zu verbessern, die betriebliche Effizienz zu steigern und Risiken effektiv zu minimieren."

Klicken Sie hier , um mehr über die Cybersicherheitslösungen von Tata Communications zu erfahren.

Informationen zu Tata Communications

Die zur Tata Group gehörende Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) ist ein globaler Anbieter von digitalen Ökosystemen, der die schnell wachsende digitale Wirtschaft in mehr als 190 Ländern und Gebieten vorantreibt. Als vertrauensvoller Wegbereiter unterstützt das Unternehmen die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt mit Kooperations- und Connected-Lösungen, Core- und Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten. 300 der Fortune-500-Unternehmen zählen zur Kundschaft und das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie unter www.tatacommunications.com

