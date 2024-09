Ferris Bühler Communications

Nati-Rekordtorschütze Alex Frei ist neuer Experte bei blue Sport

Blue Sport hat einen Neuzugang: Nati-Rekordtorschütze Alex Frei wird das Expertenteam in der neuen Saison unterstützen. Zuletzt war er als Trainer beim FC Aarau tätig.

Mit YB, Lugano und St. Gallen sind dieses Jahr drei Schweizer Teams in den UEFA-Wettbewerben vertreten. YB hat das grosse Los gezogen: In der Ligaphase der UEFA-Champions League treffen die Berner auf Topgegner wie Inter Mailand und Barcelona. blue Sport überträgt alle Spiele live – egal an welchem Tag. Auch alle Partien der UEFA Europa League sowie Topspiele und alle Partien mit Schweizer Beteiligung der UEFA Conference League sind bei blue Sport zu sehen.

