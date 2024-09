Wetzlar Camera Auctions GmbH

Christo-Leica kommt unter den Hammer

Bislang nie gezeigtes Unikat wird in Wetzlar versteigert

Wetzlar (WCA). Christo + Jeanne Claude - wer kennt sie nicht? Die spektakulären Installationen des mittlerweile verstorbenen Künstlerpaars sind weltberühmt. Nicht zuletzt die Großprojekte der verhüllten („wrapped“) Kulturdenkmäler Arc de Triumphe in Paris oder Reichstag in Berlin sorgten für weltweites Aufsehen und zogen Millionen begeisterter Besucher an.

Im Unterschied zu den nur temporären Installationen der später in das Zentrum seiner Arbeiten gerückten Großprojekte, handelt es sich bei den Christo Entwurfsskizzen zu den Wrappings, wie auch bei seinen Wrapped Objects der früheren Zeit um bleibende Werke, die auf dem Kunstmarkt heute zu den gesuchten Raritäten zählen. Es entstanden Editionen, wie zum Beispiel die Wrapped Books, aber auch Unikate.

Der deutsche Leica Fotograf Wolfgang Volz hat die Christo + Jeanne Claude Projekte offiziell begleitet. In der fast 50-jährigen Zusammenarbeit entstanden nicht nur die fotografischen Dokumentationen der Projekte, sondern wurde die Fotografie deren integraler Bestandteil. Bei den temporären Installationen sind die Fotografien am Schluss das Bleibende und somit Teil des Gesamtkunstwerks.

Anlässlich eines Geburtstags von Wolfgang Volz wurde dessen Leica M4 selbst zum Wrapping-Objekt - als ein Geschenk von Christo an „seinen“ hoch geschätzten Fotografen. Bis dahin entstanden mit dieser Kamera etliche Dokumentationen von Christo Projekten.

Die ursprünglich silbern verchromte Leica M4 mit Summicron 35 mm Objektiv hatte Wolfgang Volz einige Zeit vor dem Wrapping farblich in rot/blau umgestaltet - ein Einsatz für das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel" in der New Yorker Bronx war der Anlass dafür. Volz wollte die Aufnahmen für diese Serie möglichst unbeobachtet machen und hatte mit der auffälligen silbern verchromten Kamera zu große Bedenken. Unter der von Christo signierten Einwickelfolie mit der originalen Kordelverschnürung erscheint die rot/blaue Leica M4 eindrucksvoll und wunderschön.

Dieses bisher nie gezeigte Unikat wird am 12. Oktober 2024 im Rahmen der 6. Auktion von Wetzlar Camera Auctions zur Versteigerung gelangen.

Der Katalog zur Auktion: www.wetzlarcameraauctions.com

