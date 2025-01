Pizolbahnen AG

Pizolbahnen werden Hauptsponsor von Janine Schmitt

Die Pizolbahnen freuen sich, Janine Schmitt als neuen Hauptsponsor zu unterstützen.

Die Pizolbahnen freuen sich, Janine Schmitt als neuen Hauptsponsor zu unterstützen. Die 24-jährige Wangserin und Mitglied des Skiclubs «Graue Hörner» hat sich mit dem Gewinn der Gesamtwertung im Europacup einen fixen Startplatz im Ski-Weltcup 2024/25 gesichert. Als Speed-Spezialistin hat sie sich in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert und wird in diesem Winter regelmässig bei Weltcuprennen an den Start gehen.

Tradition und Nachhaltigkeit in der Nachwuchsförderung

Die Pizolbahnen engagieren sich seit jeher für die Förderung des lokalen und regionalen Skinachwuchses. Ein umfangreiches Massnahmenpaket bietet betriebliche und finanzielle Unterstützung. Die regionalen Skiclubs und Renngruppen profitieren von hervorragenden Trainingsbedingungen und ausgewiesenen Rennstrecken. Zudem besteht eine enge und langjährige Zusammenarbeit mit dem Skiverband Sarganserland-Walensee.

Neben der Förderung des Spitzensports liegt der Fokus insbesondere auf der Breitenförderung. Die regionalen Skiclubs leisten mit über 2'300 Mitgliedern, darunter 650 Kinder, hervorragende Ausbildungsarbeit an der Basis. Dank dieser Rahmenbedingungen schaffen es immer wieder Athletinnen und Athleten in die nationalen Kader von Swiss Ski – so auch Janine Schmitt, die nun an der Weltspitze mitmischt.

Renn- und Trainingszentrum Pizol

Der Pizol gehört neben St. Moritz, Lenzerheide und Davos zu den wenigen Destinationen in der Südostschweiz mit FIS-homologierten Speedpisten. Zudem deckt das vielseitige Pistenangebot alle Technikdisziplinen ab. Diese erstklassige Infrastruktur wird regelmässig von Skiclubs und Renngruppen sowohl für Trainings als auch für zahlreiche Rennen genutzt.

Mit dem Beschneiungsprojekt 4.0 wurde ein weiteres Fundament geschaffen, um bereits zu Saisonbeginn erstklassige Pistenbedingungen zu garantieren. Gemeinsam mit den Skiclubs betreiben und unterhalten die Pizolbahnen diese Infrastruktur, die idealen Trainingsbedingungen für den regionalen Skinachwuchs über fast vier Monate hinweg bietet.

Janine Schmitt und ihr Skiberg

Janine Schmitt ist tief mit dem Pizol verwurzelt. Als bodenständige St. Gallerin verkörpert sie die gemeinsamen Werte des Pizols: authentisch, humorvoll, professionell und zielstrebig. Mit ihrer sympathischen und inspirierenden Art wird Janine als Botschafterin des Pizols die einzigartigen Bergerlebnisse und das alpine Lebensgefühl in die internationale Ski- und Sportwelt tragen.

Die Pizolbahnen sind stolz darauf, Janine Schmitt auf ihrem Weg zu begleiten und freuen sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die den regionalen Wintersport stärkt und internationale Strahlkraft entfaltet.

