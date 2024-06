ESTHER BECK Public Relations

Trifft den Zeitgeist, verwöhnt das Haupt: Marc Riedo Privée bei Aerni Bern «Haar Kleid Bar Spa»

Vier Verwöhnstunden für Kopf und Geist: «Marc Riedo Privée» ist ein exklusives Angebot von Coiffeur-Unternehmer und Master Stylist Marc Riedo rund um den individuellen Haar-Look. Für die wohltuende Me-Time werden Kund:innen in den imposanten Räumlichkeiten des Concept Store von Aerni Bern «Haar Kleid Bar Spa» empfangen – ein historischer Ort, der bereits mehrfach ausgezeichnet wurde, unter anderem auch als «schönster Salon der Welt».

An der Aarbergergasse 60 in Bern sind Schönheit und Exklusivität omnipräsent: Wer das denkmalgeschützte ehemalige Hotel Simplon betritt, begibt sich in einen zeitgenössischen Concept Store, dessen Ornamente und Stuckaturen die Historie wiedergeben. Anfang des 20. Jahrhunderts während der Belle Époque erbaut, versprüht vor allem das Interieur – damals wie auch heute – eine Imposanz und Atmosphäre, die den grossstädtischen Prachtbauten dieser Welt in nichts nachsteht. Auch die Idee, Mode, Genuss und Pflege von Kopf bis Fuss unter einem Dach zu vereinen, verkörpert einen internationalen, modernen Lebensstil – direkt am Bahnhof Bern. Speziell für das Haar seiner Kund*innen bietet Marc Riedo, Familienmitglied der Freiburger Coiffeurdynastie Riedo, das Arrangement «Marc Riedo Privée» an.

Insgesamt vier Stunden dreht sich alles um die «Hauptsache», den Haar-Look. Privée umfasst Beratung, Diagnose, Haarschnitt, Coloration, Pflege und viele wertvolle Tipps für gesundes, schönes Haar. Dabei nimmt sich der erfahrene Stylist, der bei Aerni eine beeindruckende Karriere vom Lehrling zum Geschäftsführer vorweisen kann, viel Zeit für die individuellen Bedürfnisse seiner Kundschaft.

Diese entspannen auf einem der 21 Coiffeurstühle neben markanten gusseisernen Jugendstilsäulen und kommen zudem in den Genuss einer angenehmen Nackenmassage auf einem Massagestuhl. Zum Haarewaschen begeben sich die Kund*innen in eine separate Nische mit sechs gemütlichen Sesseln. Die stimmungsvolle Beleuchtung und Wasserinszenierungen in der Wand sorgen für zusätzliche Relax-Momente. Dass Marc Riedo und sein Team ein Händchen fürs Wohlbefinden und Haar haben, wurde zuletzt im Frühjahr 2023 vom führenden deutschen Fachmagazin Top Hair International mit der Prämierung zum «besten Coiffeursalon» 2023 im deutschsprachigen Raum bestätigt, dem «Oskar» der Branche.

Die Anfänge des heutigen 4-in-1 Concept Store gehen auf den Coiffeurpionier Max Aerni zurück, der 1929 seine Lehre als Coiffeur bei seinem Bruder absolvierte und zehn Jahre später ein erstes Geschäft in Bern eröffnete. In den 1960-er Jahren setzte er seine Vision um, Coiffeurtätigkeit, Couture und Cuisine in einem Konzept zu verbinden. Der Umzug von der Aarbergergasse 29 und die Kombination von Coiffeur, Boutique, Bar und Spa auf 650 Quadratmetern Fläche in der Hausnummer 60 ist Marc Riedo, der 2005 das Geschäft übernahm, zu verdanken.

Angebot Marc Riedo Privée

Master Stylist Marc Riedo kümmert sich von A-Z um den Haar-Look, inklusive Beratung, Diagnose, Haarschnitt, Coloration, Pflege und gibt viele wertvolle Tipps. Den Fokus und die volle Aufmerksamkeit vier Stunden, zum Preis von CHF 690.—.

Aerni Bern «Haar Kleid Bar Spa»

New York, Mailand, Paris und Berlin sind pulsierende Metropolen. Mode, Wellness, trendige Bars und Clubs sowie exklusive Haarstylisten gehören zum urbanen Lebensstil, der sie auszeichnet. Das gibt es auch in Bern: bei Aerni «Haar Kleid Bar Spa» an der Aarbergergasse 60. Auf über 650 Quadratmetern finden sich im denkmalgeschützten ehemaligen Jugendstilhotel ein preisgekrönter Coiffuresalon, ein Spa, eine Bar und eine Boutique mit exklusiv ausgewählten internationalen Modelabels. Alles unter einem Dach, vier in einem. Ein Concept Store – einmalig für Bern, einzigartig in der Schweiz. In Interlaken befindet sich AERNI unter den Dächern vom VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel und SPA.

