Obwaldner Kantonalbank

Gemeinsam stark: Verlängerung Partnerschaft mit SRK Unterwalden

Sarnen, 8. Januar 2025 – Seit 2022 unterstützt die Obwaldner Kantonalbank (OKB) das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) Unterwalden. Nun wird die erfolgreiche Partnerschaft um weitere drei Jahre verlängert.

Mit Freude blickt die OKB auf die ersten drei Jahre ihrer Partnerschaft mit dem Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) Unterwalden zurück. Gemeinsam haben sie diverse Projekte umgesetzt: von einer Marketingkampagne für die Förderung der Freiwilligenarbeit über die Mithilfe bei der Aktion «2 x Weihnachten» bis hin zum Einsatz der OKB-CEO Margrit Koch als Freiwillige im Fahrdienst des SRK Unterwalden.

Die Obwaldner Kantonalbank wird das SRK Unterwalden und die über 200 Freiwilligen auch in den kommenden Jahren finanziell unterstützen. «Diese Verlängerung der Partnerschaft ist ein klares Bekenntnis zu unserer Verantwortung für die Region – auch ein Versprechen, die wertvolle Arbeit des SRK weiterhin tatkräftig zu fördern», sagt CEO Margrit Koch an der Vertragsunterzeichnung. Zum Beispiel ermöglicht der Kantonalverband Menschen in Obwalden und Nidwalden Mobilität und Selbstständigkeit dank dem Rotkreuz-Fahrdienst. Das SRK Unterwalden bringt mit dem Besuchs- und Begleitdienst Menschen zusammen. Und es bietet Entlastung für betreuende sowie pflegende Angehörige und springt notfalls bei der Kinderbetreuung ein.

