Medienmitteilung: Neue Reise-Coups der Twerenbold Reisen Gruppe

Katalog voller Highlights zum 130-Jahre-Jubiläum im Jahr 2025

Neue Reise-Coups der Twerenbold Reisen Gruppe

Die Twerenbold Reisen Gruppe blickt auf ein einzigartiges Reisejahr voraus. Zum 130. Geburtstag des Familienunternehmens folgt im 2025 ein Coup auf den nächsten. Die Reisemacherinnen und Reisemacher präsentieren einen auserlesenen Strauss aus 13 exklusiven Genusserlebnissen sowie einmaligen Reiseperlen, die Vorfreude auf das Jubiläumsjahr wecken.

Jakob Twerenbold folgte um 1895 im florierenden Kurort Baden seinem Unternehmergeist: Er kündigte die Stelle als Portier des Grand Hôtels Baden und machte sich mit sechs Pferden und einer Kutsche selbstständig. Das von ihm gegründete Familienunternehmen bewegt sich nach wie vor am Puls der Zeit und hat sich erfolgreich zur Twerenbold Reisen Gruppe weiterentwickelt, die als Traditionsbetrieb im Schweizer Tourismus mit Innovationen vorangeht. Das zeigt sich auch im Hinblick auf das 130-Jahre-Jubiläum. Der soeben erschienene Jubiläumskatalog 2025 enthält 13 Premieren – einmalige Rundreise- und Konzerterlebnisse, die den runden Geburtstag genussvoll zelebrieren. Die besonderen Arrangements zeugen vom Know-how und Pioniergeist der Veranstalter unter dem Dach der Twerenbold Reisen Gruppe.

Karim Twerenbold, der das Unternehmen als Verwaltungsratspräsident in vierter Generation leitet, freut sich: «Unsere Reisemacherinnen und Reisemacher von Twerenbold Reisen, Excellence – Reisebüro Mittelthurgau, Imbach Reisen und Vögele Reisen haben zum besonderen Anlass scheinbar Unmögliches ermöglicht und einzigartige Reiseperlen kreiert – echte Highlights, die das Jubiläumsjahr zum Fest machen.»

Twerenbold-Abend in der Scala di Milano

Musikreise-Coups haben beim Spezialisten Twerenbold Reisen Tradition – insbesondere in Jubiläumsjahren. Anlässlich des 130-Jahre-Jubiläums steht ein weiterer Paukenschlag bevor. Zum krönenden Abschluss der Jubiläums-Musikreise nach Turin und Mailand wird die Twerenbold-Reisefamilie am Abend des 27. Oktobers 2025 unter sich in den Genuss der Scala di Milano kommen. Das weltberühmte Opernhaus ganz in Schweizer Hand: Das ist aussergewöhnlich.

Opern-Spektakel in drei Schleusen

Auch mit Excellence erwartet die Gäste ein Musikereignis der Extraklasse. Georges Bizets Oper «Carmen» berührt das Publikum seit 150 Jahren. Zum Doppeljubiläum plant der Musikkünstler Burkhard von Puttkamer einen Geniestreich: Die Inszenierung des Meisterwerks als «Dreischleusen-Oper», in drei Schleusenkammern auf der Donau. Die Excellence Princess wird zu Opernbühne.

Exklusive Mittelmeer-Cruise

Mediterrane Premiere – Dolce Vita trifft Savoir-vivre! Zum Jubiläum charterte der Schiffsreise-Spezialist Mittelthurgau eines der elegantesten Kreuzfahrtschiffe. «Le Bougainville», der Luxusliner der französischen Reederei Ponant, empfängt 184 Gäste der Twerenbold Reisen Gruppe zur Mittelmeer-Cruise – von Venedig bis Livorno, rund um Italien, zur rauen Schönheit von Korsika.

Hochgenuss im Grossformat

Twerenbold Reisen stösst mit der 24-tägigen Jubiläumsreise rund um Westeuropa in neue Dimensionen vor: Es handelt sich dabei um die längste Twerenbold-Busrundreise aller Zeiten. Sie führt aus der Schweiz nach Bordeaux und entlang der Atlantikküste bis Bilbao. Über Rioja und Salamanca geht es durch das Douro-Tal nach Porto. Es folgen Lissabon, Càdiz, Sevilla und zuletzt am Mittelmeer Valencia, Barcelona und Nîmes.

Das erste Imbach-Wanderschiff

Fluss-Wanderreisen gehören bei Imbach Reisen fest zum Programm. Zum 130-Jahre-Jubiläum verwandelt der Wanderferien-Spezialist erstmals ein ganzes Flussschiff exklusiv in ein Wanderschiff. Das kleine Schweizer Grandhotel Excellence Pearl nimmt Kurs auf die schönsten Wege entlang von Mosel und Rhein. Stadtwanderungen in Nancy, Metz oder Strassburg stehen ebenso auf dem Programm wie wild-romantische Weinbaugebiete, die Teufelsschlucht und aussichtsreiche Felsplateaus.

Namhafte Nationalparks und Rovos Rail

Im südlichen Afrika veredelt der nostalgische Luxuszug Rovos Rail eine länderübergreifende Safari mit Vögele Reisen. Die Rundreise führt zu den berauschenden Victoria Falls, verspricht herzliche Begegnungen mit Einheimischen und geht den «Big Five» auf die Spur. Den Auftakt macht der Chobe-Nationalpark in Botswana. In Simbabwe folgen der Hwange- und Matobo-Nationalpark, bevor der Krüger-Nationalpark in Südafrika das namhafte Quartett vervollständigt. Zum Abschluss der Reise lockt die Verlängerung am Kap der guten Hoffnung.

Über die Twerenbold Reisen Gruppe

100‘000 Kunden reisen jährlich mit der Twerenbold Reisen Gruppe auf alle Kontinente. Sie sind dabei per Bus, Schiff, Flugzeug, Velo oder zu Fuss unterwegs. Das Unternehmen weist 350 Vollzeitstellen aus. Zur Twerenbold Reisen Gruppe gehören folgende Veranstalter: der Spezialist für Bus-, Musik- und Veloreisen Twerenbold Reisen, Excellence – Reisebüro Mittelthurgau als führender Anbieter von Flussreisen und Kreuzfahrten, Imbach Reisen als Experte für Wanderferien und Vögele Reisen, der Spezialist für Erlebnisreisen. Über 70 eigene Reisebusse, neun Excellence-Flussschiffe sowie die Motoryacht Excellence Nera zählen zur Flotte der Twerenbold Reisen Gruppe. Das im Jahr 1895 in Baden gegründete Familienunternehmen gehört zu den ältesten noch inhabergeführten KMU im Tourismus in der Schweiz.

