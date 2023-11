Pizolbahnen AG

Pizolbahnen schliessen den Sommer 2023 mit Rekord ab

Mitte November haben die Pizolbahnen Bad Ragaz-Wangs, die Sommersaison 2023 abgeschlossen. Mit über 117'000 Ersteintritten und einem Umsatz von über CHF 2.7 Millionen ist das ein neuer Rekord.

Hatte der Verwaltungsrat der Pizolbahnen im Jahre 2009 noch diskutiert, welche Bahnen im Sommer auf Grund der Kosten stillgelegt werden müssen, hat sich die Situation seit damals grundlegend geändert. Im Sommer 2010 konnte der damals neue CEO, Klaus Nussbaumer einen Sommermasterplan auf den Weg bringen und so eine äusserst positive Entwicklung anstossen.

Neben Themenwanderwegen wie dem Heidipfad mit der Kinderkneippanlage, dem MounTeens Detektivwanderweg oder der UNESCO-Panorama Höhenweg mit Foto Spot der «Grand Tour of Switzerland», finden Familien viele Spielplätze wie den beliebten Wasserwald. Klassiker sind weiterhin die 5-Seen Wanderung, der Garmilweg oder auch der Bettlerweg in die Taminaschlucht. Mit 2'844 Meter ist auch der Pizolgipfel im UNESCO Welterber Sardona ein beliebtes hochalpines Ziel. Daneben werden rasante Fahrten mit den Alpin-Scooters und Mountaincarts angeboten. Durch das stetige Wachstum konnten die Pizolbahnen auch in die Gastronomie investieren und betreiben heute 5 Gastronomie- und Hotelleriebetriebe, zwei davon im Sommer.

Mittlerweile bieten die Pizolbahnen an rund 300 Betriebstagen ein Bergerlebnis an. Mit den Massnahmen und dem allgemeinen Wandertrend ist es gelungen, immer wieder neue Rekorde zu erzielen. So wird auch der Sommer 2023 mit über 117'000 Ersteintritten und einem Umsatz von über CHF 2.7 Millionen eine neue Bestmarke darstellen. «Der Sommerumsatz trägt mittlerweile über 30% des Verkehrsertrages der Gesellschaft bei und konnte seit 2009 mehr als verdreifacht werden.» freut sich Klaus Nussbaumer der per Ende Jahr das Unternehmen verlässt und neuer Vorstand/CEO der Lech Bergbahnen AG am Arlberg wird.

In den nächsten Tagen werden die letzten Vorbereitungen für die bevorstehende Wintersaison fertiggestellt. Dann heisst es wieder, einzigartige Wintererlebnisse mit Weitblick über das Rheintal bis zum Bodensee zu geniessen. Die Skisaison startet bei ausreichend Schneelage.

Presseportal (Text und Bilder) Newsroom Pizolbahnen unter: https://www.presseportal.ch/de/nr/100085818

