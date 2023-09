Pizolbahnen AG

Der Pizol gehört zu den beliebtesten Reisezielen der Welt

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Der Pizol gehört zu den beliebtesten Reisezielen der Welt

Der Pizol erreicht weltweit Platz 15 beim jährlich ermittelten «Tourismus Sentiment Index» und lässt damit grosse Tourismusdestinationen hinter sich. Somit gehört der Pizol zu den beliebtesten Reisezielen der Welt.

Der Pizol hat sich in den letzten Jahren insbesondere im Sommerhalbjahr touristisch sehr gut entwickelt. So konnte auch der Sommer 2022 mit einem Rekordergebnis abgeschlossen werden und über das letzte Jahrzehnt verdreifachte sich der Umsatz. Grund dafür ist das vielfältig ausgebaute Angebot am Berg und eine rund 180 Tage lange Sommersaison. «Besonders anziehend ist aber die Natur und die Aussicht am Pizol», wie CEO Klaus Nussbaumer ausführt. Dies spiegelt sich auch im UNESCO Weltnaturerbe Sardona wieder. Direkt damit verbunden ist die 5-Seen-Wanderung, die von Influencern aus aller Welt in den Mittelpunkt ihrer Storys gestellt wird. Wer kennt es nicht, dass Bild eines Wanderers vor dem türkisen Wildsee mit dem Blick auf den 2'844 Meter hohen Pizolgipfel.

Zum 2. Mal wurde 2023 durch den «Tourismus Sentiment Index» (TSI) aus über 500'000 Online-Plattformen, Foren und allen grossen Social-Media-Plattformen inklusive allen grossen Review-Seiten (Tripadvisor, etc.) Daten ausgewertet. Im Tourismus-Stimmungsindex wurden 1.6 Milliarden öffentlich zugängliche Online-Konversationen und Inhalte von über 21'000 globalen Reisezielen untersucht. Niemand hat dafür bezahlt, genannt zu werden. Keine Umfrage hat eine Antwort vorgeschlagen. Diese Liste wurde durch Mundpropaganda erstellt, unaufgefordert und unvoreingenommen.

Der TSI erfasst nicht nur die Quantität der Konversationen, sondern auch die Qualität und bewertet dabei, wie positiv über eine Destination gesprochen wird. Daraus ergibt sich der Tourismus Sentiment Score, der sich aus dem Prozentsatz der «Befürworter» minus dem Prozentsatz der «Kritiker» ergibt. Das Delta zur Gesamtsumme bilden die Konversationen, die neutral gehalten sind. So entsteht ein neuartiger Qualitätsindikator für das Destinationsmarketing: Der Tourism Sentiment Score®. Der Pizol erreicht hier hinter prominenten Topdestinationen den unglaublichen Platz 15 – weltweit versteht sich.

https://www.sentiment-index.com/most-loved

www.pizol.com

Presseportal (Text und Bilder) Newsroom Pizolbahnen unter: https://www.presseportal.ch/de/nr/100085818

Für weitere Auskünfte steht zur Verfügung:

Pizolbahnen AG Loisstrasse 50 7310 Bad Ragaz

Tel: +41 (0)81 300 48 30

medien@pizol.com; www.pizol.com

Ansprechpartner:

Klaus Nussbaumer / CEO

Jürg Schustereit / Bereichsleiter Marketing & Vertrieb