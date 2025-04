Bellprat Partner AG

Expo 2025 Osaka: Schweizer Pavillon begeistert die ersten Besuchenden

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Expo 2025 Osaka:

Schweizer Pavillon begeistert die ersten Besuchenden

Die Expo 2025 in Osaka ist eröffnet – und der Schweizer Pavillon sorgt schon jetzt für lange Warteschlangen, leuchtende Augen und jede Menge Selfies mit Heidi. Der von Bellprat Partner gemeinsam mit NÜSSLI, Manuel Herz Architekten und Robin Winogrond entwickelte Pavillon im Auftrag von Präsenz Schweiz nimmt die Besuchenden mit auf eine immersive Reise durch fünf Sphären, die die Innovationskraft der Schweiz eindrucksvoll in Szene setzen – „From Heidi to High Tech“.

Im September 2024 hat die Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) in Genf den Global Innovation Index (GII) präsentiert. Bereits zum 14. Mal in Folge wurde dabei die Schweiz zum innovativsten Land weltweit gekürt. Der Pavillon erzählt die Geschichte der Schweizer Innovationskraft – poetisch, überraschend und nachhaltig. Ob ein überdimensionaler Scherenschnitt, der die Schweiz selbst als Grundlage der Innovationen zeigt, interaktive Seifenblasen, die zum Mitmachen einladen, zukunftsweisende Forschungsthemen wie künstliche Intelligenz und Weltraumduft, oder Heidi, welche die Gäste nach ihrem Rundgang durch den Pavillon verabschiedet – der Pavillon verbindet Tradition mit Zukunft und überrascht mit emotionalen und sinnlichen Erlebnissen.

Besonders beliebt ist die überdimensionale Seifenblasen-Installation in der zweiten Sphäre, die für Staunen sorgt. „Der Moment, wenn die Ideen, Pläne und Renderings im Raum Wirklichkeit werden, die Besuchenden mit der Ausstellung interagieren, mit Staunen eintauchen und dann mit einem Lächeln im Gesicht weitergehen – dafür arbeiten wir“, so Arnau Bellprat, Creative Director von Bellprat Partner, der vor Ort den Aufbau der Ausstellung verantwortet und die ersten Reaktionen der Besuchenden miterlebt.

Die Expo läuft noch bis zum 13. Oktober 2025. Bellprat Partner ist neben dem Schweizer auch für die Gestaltung des aserbaidschanischen Pavillons verantwortlich. Welcher mit dem Thema „Seven Arches for Sustainability“ die einzigartige Verbindung von Kultur, Geschichte und Innovation aufzeigt.

Das Projektportfolio von Bellprat Partner entdecken:

www.bellprat.ch

Medienkontakt Iwan Funk, Co-CEO & Partner iwan.funk@bellprat.ch +41 44 560 78 27 BELLPRAT PARTNER AG Zeltweg 93, 8032 Zürich, Schweiz BELLPRAT PARTNER Bellprat Partner ist ein interdisziplinäres Schweizer Team aus Expert:innen für Szenografie. Ihre Leidenschaft ist es, Botschaften in erinnerungswürdige Erlebnisse zu übersetzen. Mit über 40 Jahren Erfahrung erfinden sie narrative Kommunikation im Raum immer wieder neu. Ob für Kund:innen in Tokio oder im Muotatal. Und das in jedem Grössenformat für Ausstellungen, Marken, Expos, Tourismus und digitale Räume.

Von der Weltausstellung 1986 in Vancouver bis zur Expo 2025 in Osaka: Bellprat Partner ist seit Jahrzehnten mit preisgekrönten Ausstellungen und Pavillons auf Weltausstellungen präsent. www.bellprat.ch