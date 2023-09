Bellprat Partner AG

Zwei Agenturen, ein Projekt: Salina Helvetica in Schweizerhalle ist eröffnet

Die Schweizer Salinen AG ist die einzige Firma für Salzgewinnung und Herstellung in der Schweiz. Mit Salina Helvetica hat die Saline ein neues Angebot: Erlebe das Salz – heute in Riburg und Schweizerhalle. In Zukunft auch in Bex. Das Projekt entstand in einer gleichwertigen Kooperation der beiden Agenturen Bellprat Partner und Steiner Sarnen Schweiz. Der Auftrag: Aufbau des neuen Geschäftsbereichs «Tourismus» für die Schweizer Salinen. Der erste Schritt ist fertiggestellt und wird am grossen Opening Weekend vom 30.9. bis 1.10. eröffnet.

Grundnahrungsmittel und Lebenselixier: als alltäglich eingesetztes Produkt geniesst Salz selten die grosse Bühne. Salz ist im Alltag zwar präsent, oft jedoch als Nebendarsteller. Obwohl Salz bereits im Altertum primär zur Konservierung gewonnen wurde, wissen wenige, dass die Schweiz über grosse Vorkommen verfügt. Stets war Salz eine begehrte Ressource, so bezahlten bereits die Römer ihren Legionären einen Lohnbestandteil in Salz als Naturalien aus, dem sogenannten «salarium». Die komplette Geschichte des Salzes aus hiesigen Gefilden lässt sich jetzt in Schweizerhalle erleben.

Rundum-Einblick in die Salzverarbeitung

Das Besuchsangebot Salina Helvetica in Schweizerhalle beinhaltet das Besuchszentrum mit Shop und Cafébereich und einen einzigartigen Rundgang durch die Salzproduktion. Auf dem Rundgang erleben die Besucher:innen die Geschichte des Salzes seit dem Urknall in poetischen Bildern. Die Gewinnung und verschiedenen Verarbeitungsschritte dieses anderen Goldes der Schweiz sind für Besucher:innen nachvollziehbar inszeniert – von der Sole bis zum fixfertigen Speisesalz. Eindrückliche Dimensionen eröffnen sich mit dem riesigen Verdampfungskessel und den hohen Salzbergen in grossen Lagerhallen. Für Mutige kommt auch die Action nicht zu kurz: Über die steile, 25 Meter lange, Holzrutsche geht's zügig abwärts in die Markenwelten der Saline.

Arbeitsgemeinschaft der Pioniere für touristische Inszenierungen

Das Projekt wurde von den beiden Schweizer Pionieren für touristische Erlebnisinszenierung gemeinsam entwickelt, konzipiert und gestaltet. In einer einzigartigen Kooperation haben die beiden Szenografie-Ateliers BELLPRAT PARTNER und Steiner Sarnen Schweiz ein neues Highlight für Wissensvermittlung in den Erlebnisräumen in der Region Nordwestschweiz entwickelt.

«Bei dem Projekt Salina Helvetica haben wir unsere gemeinschaftliche Agenturerfahrung von über 75 Jahren Inszenierung und Szenografie partnerschaftlich und auf Augenhöhe kombiniert. So konnten wir für die Auftraggeberin Schweizer Salinen AG ein reichhaltig gewürztes Erlebnismenu kreieren», ist Arnau Bellprat, Creative Director von BELLPRAT PARTNER überzeugt. Die beiden Agenturen treten mit ihren Konzepten und Ideen in Ausschreibungen oft «gegeneinander» an. Diese inspirierende und moderne Form von Kooperation war für beide Akteure eine bereichernde Erfahrung, die für weitere Projekte wegweisend sein soll. «Die Zukunft liegt in der Zusammenarbeit und nicht im Abschotten. Wir sind absolut davon überzeugt, dass das Ergebnis durch die Zusammenarbeit einen deutlichen Mehrwert erlebt hat», bekräftigt Philipp Schroth, Gesamtprojektleiter bei Steiner Sarnen Schweiz. In einem kommenden Schritt soll auch die Salzmine in Bex in touristisches Highlight verwandelt werden.

Medienkontakt Arnau Bellprat Creative Director arnau.bellprat@bellprat.ch +41 44 560 78 00

BELLPRAT PARTNER AG Zeltweg 93, CH – 8032 Zürich

BELLPRAT PARTNER AG Die Schweizer Agentur Bellprat Partner AG kreiert seit 1981 weltweit Räume, die Geschichten erzählen. Das Design-Team erschafft multimediale Erlebniswelten mit Elementen aus Architektur, Design, Licht und Klang. Die Kunst des Erzählens verschmilzt mit dem Handwerk der Szenografie zu einem multidimensionalen Erlebnis, welches das Publikum nach der sinnlichen Erfahrung vor Ort als Erinnerung mitnimmt und aufbewahrt. Heute ist das rund 15-köpfige Team rund um den Globus für Auftraggeber mit Ausstellungen, Markenwelten, Inszenierungen für touristische Destinationen und Expo-Pavillons unterwegs.

https://www.bellprat.ch/

Philipp Schroth schroth@steinersarnen.ch +49 79 856 33 34

Steiner Sarnen Schweiz AG Pilatusstrasse 18, 6060 Sarnen

Steiner Sarnen Schweiz AG Steiner Sarnen Schweiz plant und realisiert Ausstellungen, Erlebniswelten und touristische Attraktionen vor allem in Europa. Bekannt sind die Besuchszentren der Vogelwarte Sempach und des Maison Cailler (Broc/CH) sowie die Installationen auf dem Jungfraujoch auf 3'454 Metern Höhe oder in Zermatt im Matterhornmuseum. Weiter entwickelte Steiner Sarnen Schweiz die Story für den Kuwait Pavillon an der Expo 2015 in Mailand und konzipierte den Schweizer Pavillon an der Weltausstellung 2012 in Südkorea.

https://www.steinersarnen.ch/