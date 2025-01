Vantage Foundation

VANTAGE FOUNDATION UNTERSTÜTZT GRAB INDONESIA BEI DER FÖRDERUNG VON FRAUEN ALS FAHRERINNEN-PARTNER

Am 19. Dezember 2024 verkündet die Vantage Foundation stolz ihre Partnerschaft mit Grab Indonesia zur Unterstützung ihres Wiramudi Grab-Programms, das darauf abzielt, Frauen zu stärken und ihnen zu helfen, als Grab-Fahrerin und -Partnerin in ganz Indonesien ein Einkommen mit flexiblen Arbeitszeiten zu erzielen.

Das im April 2024 gestartete Wiramudi-Grab-Programm wurde entwickelt, um die spezifischen Herausforderungen zu bewältigen, mit denen Frauen in der Arbeitswelt konfrontiert sind. Dazu gehört insbesondere die Schwierigkeit, starre Arbeitszeiten mit familiären Verpflichtungen in Einklang zu bringen. Mit der Leitkampagne, Melaju dengan Syantiek, betont das Programm die Botschaft „Fortschritt ohne Kompromisse" und macht deutlich, dass Frauen sich nicht zwischen Karriere, Familie oder Bildung entscheiden müssen. Durch die Teilnahme als Grab-Fahrerinnen bietet das Programm Frauen die Flexibilität, ihre Arbeitszeiten selbst festzulegen, wettbewerbsfähige Verdienstmöglichkeiten und Zugang zu einer Vielzahl von Vorteilen.

Durch diese Partnerschaft hat die Vantage Foundation vielen Frauen geholfen, sich der Grab-Plattform anzuschließen, da sie wichtige Hindernisse wie Kapitalmangel und fehlende notwendige Fahrgeräte aus dem Weg räumen konnte. Die Teilnehmerinnen haben wichtige Ressourcen und finanzielle Unterstützung erhalten, um ihre Reise als Grab Fahrerinnen-Partner zu beginnen.

Eine von Grab Indonesia geleitete Fokusgruppe ergab, dass fast die Hälfte der Frauen den Zugang zu Kapital und Ausrüstung als das größte Hindernis für den Beitritt zur Plattform nannte. Diese Partnerschaft hat sich mit diesen Hindernissen befasst und es Frauen ermöglicht, finanziell unabhängig zu werden und gleichzeitig ihre Familien zu unterstützen.

Seit Beginn der Partnerschaft im November 2024 haben sich mehr als 1.000 neue Frauen der Plattform angeschlossen, und auch Hunderte bereits tätige Fahrerinnen haben von dem zusätzlichen Kapital profitiert, sodass sie wieder fahren und Geld verdienen können.

„Durch diese Partnerschaft stellen wir nicht nur die Werkzeuge bereit, die Frauen für ihren Erfolg benötigen, sondern schaffen auch einen Dominoeffekt positiver Veränderungen", sagte Steven Xie, geschäftsführender Direktor der Vantage Foundation. „Wir sind stolz darauf, Teil einer Kampagne zu sein, die den Fortschritt fördert und Frauen befähigt, ohne Kompromisse voranzukommen."

Die Auswirkungen des Wiramudi-Grab-Programms auf das reale Leben werden durch Erfahrungsberichte von Fahrerinnen veranschaulicht. Eine alleinerziehende Mutter aus Bali erzählte, wie der tägliche EV-Fahrradverleih von Grab ihr half, sich auf ihr Einkommen zu konzentrieren, ohne sich um die Fahrzeugkosten zu kümmern. Ähnlich äußerte sich eine Fahrerin aus Makassar, die als Grab-Fahrerin ihre Familie unterstützen konnte, nachdem ihr Mann einen Schlaganfall erlitten hatte. Diese Geschichten zeigen, dass das Programm einen erheblichen Einfluss auf die Stärkung der Frauen und die Verbesserung ihrer Gemeinschaften hat.

Grabs Engagement für die Unterstützung seiner Fahrerinnen geht über finanzielle Unterstützung hinaus, da umfassende Sicherheitsfunktionen angeboten werden, um ihre Sicherheit während der Fahrten zu gewährleisten. Dazu gehört auch eine Schaltfläche „Women Passenger Preferred", mit der Fahrerinnen in der App angeben können, dass sie lieber Fahrten mit weiblichen Fahrgästen annehmen. Das Unternehmen bietet außerdem Schulungen und Weiterbildungen, Sicherheits-SOPs und Rabatte für den Fahrzeugservice im Rahmen verschiedener Programme an, um seine Fahrerinnen zu unterstützen.

„Bei Grab steht die wirtschaftliche Stärkung insbesondere benachteiligter Gemeinschaften wie Frauen (und Menschen mit Behinderungen) im Mittelpunkt unserer Mission. Durch die Zusammenarbeit mit der Vantage Foundation konnten wir wichtige Hindernisse beseitigen und Frauen Kapital zur Verfügung stellen, um für sich und ihre Familien Einkommensmöglichkeiten zu schaffen. Gemeinsam fördern wir eine integrative Gemeinschaft, in der Frauen sowohl zu Hause als auch im Beruf erfolgreich sein können", sagte Rivana Mezaya, Direktorin für Digitales und Nachhaltigkeit bei Grab Indonesia.

Das Wiramudi-Grab-Programm wurde im April 2024 gestartet und soll Frauen dabei helfen, als Grab-Fahrerinnen ein Einkommen zu erzielen. Das Programm bietet Frauen nicht nur Einkommensmöglichkeiten, sondern auch die Möglichkeit, auf der Grab-Plattform zu wachsen. Es ist in 18 Städten in ganz Indonesien erhältlich.

Weitere Informationen über Grab und seine Initiativen finden Sie auf der Website des Unternehmens. Weitere Informationen über Melaju dengan Syantiek finden Sie auf dem YouTube-Kanal von Grab Indonesia.

Informationen zu Grab

Grab ist eine führende Superapp in Südostasien, die in den Bereichen Lieferungen, Mobilität und digitale Finanzdienstleistungen tätig ist. Grab ist in über 700 Städten in acht südostasiatischen Ländern – Kambodscha, Indonesien, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam – vertreten und ermöglicht es Millionen von Menschen täglich, über eine einzige App Essen oder Lebensmittel zu bestellen, Pakete zu versenden, eine Mitfahrgelegenheit oder ein Taxi zu rufen, Online-Einkäufe zu bezahlen oder auf Dienstleistungen wie Kredite und Versicherungen zuzugreifen. Grab wurde 2012 mit dem Ziel gegründet, Südostasien voranzubringen, indem es wirtschaftliche Möglichkeiten für alle schafft. Grab verfolgt eine dreifache Zielsetzung: Wir wollen gleichzeitig finanzielle Ergebnisse für unsere Aktionäre erzielen und einen positiven sozialen Beitrag leisten, der die wirtschaftliche Stärkung von Millionen von Menschen in der Region umfasst, während wir gleichzeitig unseren ökologischen Fußabdruck verringern.

Informationen zur Vantage Foundation

Die Vantage Foundation ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die 2023 im McLaren Technology Centre in Großbritannien gegründet wurde. Die Stiftung hat mit Wohltätigkeitsorganisationen auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, darunter die iREDE Foundation in Nigeria, Teach For Malaysia in Malaysia und das Instituto Claret in Brasilien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vantage.foundation

