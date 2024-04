Ein Jahr bis zur Eröffnung – Countdown für Schweizer Pavillon läuft

Bellprat Partner AG

Am 13. April 2025 ist es so weit: Die Expo Osaka 2025 öffnet ihre Tore. Noch sind es knapp 360 Tage, bis auch der Schweizer Pavillon seine Premiere erlebt. Der Spatenstich fand kürzlich mit einer feierlichen Zeremonie in Japan statt. Dieser markiert zugleich den offiziellen Beginn der Bauphase. Die Arbeiten sind auf Kurs und das gesamte Expo Team von Bellprat Partner arbeitet mit seinen Partnern und den lokalen Unternehmern intensiv daran, eine nachhaltige und sinnliche Erfahrung für die Besuchenden zu schaffen – mit einem Expo-Pavillon, der die geringste CO2-Bilanz aufweist, die je ein Schweizer Pavillon hatte.

Die kommende Weltausstellung in Osaka findet ab 13. April 2025 unter dem Motto «Designing Future Society for Our Lives» statt. Der offizielle Spatenstich für den Schweizer Pavillon auf der Insel Yumeshima in Osaka ist kürzlich im März erfolgt. Dessen spezielle Bauweise – gekoppelt an den Anspruch, einen möglichst leichten, umweltverträglichen Auftritt der Schweiz mit der geringsten CO2-Bilanz aller Pavillons zu realisieren – sorgt jetzt schon für viel Aufsehen. Der Schweizer Pavillon wird vom internationalen Team Bellprat Partner, Nüssli, Manuel Herz Architekten sowie in Begleitung der Landschaftsarchitektin Robin Winogrond aus Zürich, dem Studio AA-Morf aus Tokio und dem Kyoto Institute of Technology unter dem Mandat von Präsenz Schweiz realisiert.

Spatenstich mit Shinto, Sake und Myaku Myaku

Bei der Zeremonie zum Spatenstich des Schweizer Pavillons war die traditionelle Seite Japans unmittelbar spürbar. So wurde zum Beispiel der Bauplatz nach traditioneller Art gesegnet. Im Anschluss an die feierliche Zeremonie wurden an einem Medienanlass, bei dem auch das offizielle Maskottchen der Expo 2025 Osaka, Myaku Myaku, anwesend war, Deckel von Sake-Fässern zerschlagen. An den Feierlichkeiten nahmen hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Japan und der Schweiz teil, darunter die Leitung der Expo, der Gouverneur der Präfektur Osaka, der Schweizer Botschafter in Japan, Vertreter von Präsenz Schweiz sowie der involvierten Partner. Der Schweizer Pavillon hat mit diesem Anlass bereits eine grosse Welle von Aufmerksamkeit in den japanischen Medien ausgelöst – in rund 90 Berichten in TV, Print, Radio sowie Online wurde über den Spatenstich berichtet.

Voll auf Kurs: Leichtigkeit, Magie und Innovation stehen für die Schweiz

«Wir befinden uns nun in der Phase, in der das Design abgeschlossen ist. Alle Ideen, die bisher nur in unseren Köpfen und auf unseren Bildschirmen waren, werden nun handfest und konkret. Wir freuen uns sehr zu sehen, dass das, was wir über so lange Zeit in Workshops erarbeitet haben, nun sukzessive Gestalt annimmt», erklärt Arnau Bellprat, Creative Director bei Bellprat Partner. Die Ausstellung im Pavillon präsentiert die innovative Schweiz in einer einladenden, leichten Atmosphäre mit einem Hauch von Magie. Sie wird in vier miteinander verbundenen Sphären unterteilt sein. Diese widmen sich den Themen ‘Values’, ‘Vision’, ‘Excellency’ und ‘Involvement’. Die Inhalte der Sphären werden vom Team von Bellprat Partner in Zusammenarbeit mit Präsenz Schweiz und zahlreichen Partnern gestaltet, um den Besucherinnen und Besuchern ein facettenreiches und inspirierendes Erlebnis zu bieten.

Spricht alle an: Eyecatcher Heidi

Eine besondere Attraktion des Pavillons wird die Präsenz von Heidi bilden. Die insbesondere auch in Japan bekannte und beliebte literarische Figur symbolisiert die enge Verbundenheit zwischen den beiden Ländern. Die Besucherinnen und Besucher werden Heidi live begegnen und sich dabei mit den ursprünglichen wie auch den modernen Aspekten der von Johanna Spyri Ende des 19. Jahrhunderts erschaffenen Figur auseinandersetzen können. Der Schweizer Pavillon an der Expo 2025 in Osaka verspricht, ein Höhepunkt der internationalen Veranstaltung, die vom 13. April bis 13. Oktober 2025 dauert, zu werden. Die einzigartige Mischung aus Kultur, Innovation und Magie des Pavillons soll ein breites Weltpublikum begeistern – wie dies schon frühere, preisgekrönte Auftritte der Schweiz taten.

BELLPRAT PARTNER AG Die Schweizer Agentur Bellprat Partner AG kreiert seit 1981 weltweit Räume, die Geschichten erzählen. Das Design-Team erschafft multimediale Erlebniswelten mit Elementen aus Architektur, Design, Licht und Klang. Die Kunst des Erzählens verschmilzt mit dem Handwerk der Szenografie zu einem multidimensionalen Erlebnis, welches das Publikum nach der sinnlichen Erfahrung vor Ort als Erinnerung mitnimmt und aufbewahrt. Heute ist das interdisziplinäre Team rund um den Globus für Auftraggeber mit Ausstellungen, Markenwelten, Inszenierungen für touristische Destinationen und Expo-Pavillons unterwegs.

