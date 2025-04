Bellprat Partner AG

Frisch in den Frühling: Bellprat Partner mit neuer Markenpräsenz

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Frisch in den Frühling: Bellprat Partner mit neuer Markenpräsenz

Bellprat Partner AG frischt ihre Markenpräsenz mit einem Rebranding auf und lanciert eine vollständig überarbeitete Website inklusive neuem Logo. Dieser Meilenstein schliesst eine Transformationsphase ab, in der die Agentur ihre DNA mit Zukunftsvisionen verschmolzen hat.

Das neue Logo verkörpert diesen Wandel: Es ist moderner, spielt bewusst mit dem Raum und ist flexibel in verschiedenen Konstellationen und Positionen einsetzbar. Durch seine Vielseitigkeit, ob vertikal oder horizontal eingesetzt, spiegelt es die Dynamik und Flexibilität der Szenografie wider. Die Neugestaltung ist nicht nur eine optische Modernisierung, sondern eine bewusste Weiterentwicklung, die Bellprat Partner weiterhin als führende Kreativagentur positioniert.

Die Stabübergabe an die nächste Generation ist seit geraumer Zeit bereits erfolgreich etabliert. Die operative Leitung wird durch drei Partner übernommen: Arnau Bellprat (Creative Director), Markus Göb (Co-CEO, Finanzen) und Iwan Funk (Co-CEO, Business Development) sind ein gewachsenes und starkes Führungsteam. Xavier Bellprat, Firmengründer, Szenografie-Ikone, Partner und weiterhin Creative Director, bringt seine langjährige Expertise auch in Zukunft aktiv in verschiedene, spezifische Projekte ein. Seit 2024 ist die Szenografieexpertin Marion Häring als Head of People and Culture Teil einer erweiterten Geschäftsleitung und bringt dort unter anderem ihre langjährige Erfahrung aus der Inszenierungsindustrie in die strategische Personalentwicklung ein.

«Wir verstehen Führung als kollektiven Prozess, in dem Verantwortung geteilt und so auch Perspektiven erweitert werden», sagt Arnau Bellprat, Creative Director und Partner. «Unsere neue Struktur ist Ausdruck unsere Arbeitsweise: kollaborativ, visionär und zukunftsorientiert.» Marion Häring gestaltet in ihrer neuen Rolle nicht nur weiterhin dreidimensionale Kommunikation bei Kundenprojekten, sondern engagiert sich auch für eine konsequent gelebte Firmenkultur: «Uns liegt eine familiäre Atmosphäre in der Agentur am Herzen. Es gibt bei uns teilweise sehr intensive Projektphasen, in denen ein gewachsenes und funktionierendes Team sich gegenseitig unterstützt. Dieses Miteinander pflegen wir im Kleinen wie im Grossen!»

Neues Erscheinungsbild: prägnant, klar, eigenständig

Begleitend zur strukturellen Weiterentwicklung wurde das visuelle Erscheinungsbild überarbeitet. Das neue Branding transportiert die gestalterische Handschrift der Agentur klarer denn je: reduziert, eigenständig und visuell kraftvoll – getragen von klaren Linien, die sich einprägen und dennoch nicht aufdrängen. So wie sich gute Szenografie in Räumen integriert und das Publikum subtil leitet, ist die neue Website intuitiv und vereinfacht den Besucherinnen und Besuchern die Orientierung. Mit der Neulancierung rücken die Projekte und das Team ins Zentrum. Grosszügig bebildert und typografisch präzise inszeniert, bietet die neue Webseite Einblick in die Arbeitsweise und das seit 44 Jahren sehr reichhaltige Projektportfolio von Bellprat Partner. Besucher:innen erleben einen offenen Zugang zur Projektwelt – von Expo-Pavillons über Markenwelten bis hin zu touristischen Inszenierungen.

Für Arnau Bellprat ist die neue Visitenkarte im Internet ein gelungener Informationshub: «Schnelllebige Design-Trends und die rasante technologische Entwicklung machen Websites teilweise unübersichtlich und verkürzen die Halbwertszeit. Wir haben uns Zeit genommen, unsere aktuellen Projekte und auch unsere an herausragenden Projekten reiche Firmengeschichte auf moderne Art im weltweiten Schaufenster zu präsentieren. Das Go-live war für uns in der Agentur tatsächlich ein Meilenstein – darauf sind wir stolz, und sehen uns bestens für die Zukunft aufgestellt.»

Kulturelle Identität und Teamgeist

Die Neustrukturierung und das Rebranding wirken auch als kulturelle Weiterentwicklung nach innen. Das Team ist heute interdisziplinärer aufgestellt als je zuvor: Expertinnen und Experten aus Szenografie, Architektur, Interaction Design und Grafik arbeiten in engem Austausch zusammen. Was Bellprat Partner auszeichnet, ist nicht nur die kreative Raffinesse, sondern auch ein stark spürbarer Teamspirit.

Auf dem Weg in die Zukunft

Die Entwicklungen sind Teil eines grösseren Transformationsprozesses, den Bellprat Partner seit mehreren Jahren konsequent verfolgt. Die Verbindung von gestalterischer Exzellenz, organisatorischer Klarheit und menschlicher Vielfalt soll auch künftig die Grundlage für starke Projekte bilden – in der Schweiz und international. Noch diese Woche eröffnet die Expo 2025 in Osaka ihre Tore, für die Bellprat Partner sowohl den Schweizer als auch den Aserbaidschanischen Pavillon gestalten durfte. Diese Projekte stehen exemplarisch für den Weg, den die Agentur eingeschlagen hat – und markieren den Auftakt zu weiteren spannenden Vorhaben, etwa im Tourismus oder in der Markenkommunikation, wie aktuell beim Zermatt Unplugged.

Das Projektportfolio von Bellprat Partner auf der neuen Website entdecken:

https://www.bellprat.ch

Medienkontakt Iwan Funk, Co-CEO & Partner iwan.funk@bellprat.ch +41 44 560 78 27 BELLPRAT PARTNER AG Zeltweg 93, 8032 Zürich, Schweiz

BELLPRAT PARTNER AG Die Schweizer Agentur Bellprat Partner AG kreiert seit 1981 weltweit Räume, die Geschichten erzählen. Das Design-Team erschafft multimediale Erlebniswelten mit Elementen aus Architektur, Design, Licht und Klang. Die Kunst des Erzählens verschmilzt mit dem Handwerk der Szenografie zu einem multidimensionalen Erlebnis, welches das Publikum nach der sinnlichen Erfahrung vor Ort als Erinnerung mitnimmt und aufbewahrt. Heute ist das interdisziplinäre Team rund um den Globus für Auftraggeber mit Ausstellungen, Markenwelten, Inszenierungen für touristische Destinationen, Expo-Pavillons und digitalen Räumen unterwegs. https://www.bellprat.ch/