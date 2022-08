Bellprat Partner AG

Bellprat Partner mit zwei Red Dot Awards für den Schweizer und den Polnischen Pavillon an der World Expo 2020 Dubai ausgezeichnet

Die beiden Pavillons, welche das Design Atelier Bellprat Partner an der World Expo 2020 Dubai konzipiert und gestaltet hat, werden weiterhin gefeiert. Beide bereits mehrfach prämierten Pavillons für die Schweiz und für Polen wurden nun auch beim Red Dot Award – einem der grössten Designwettbewerben weltweit – ausgezeichnet: beide Pavillons haben je einen Red Dot Award Brands&Communication Design 2022 in der Kategorie Spatial Communication erhalten.

Ein Nebelmeer für die Schweiz

Der komplett verspiegelte Schweizer Pavillon zog während sechs Monaten über 1,7 Millionen Besucher:innen an und gehörte zu den Top 5 der beliebtesten und «most instagrammable» Bauten an dieser Weltausstellung, an der rund 200 Länder vertreten waren. Das zentrale Schaustück im Pavillon war ein echtes Nebelmeer in einem künstlerisch abstrahierten Bergpanorama. Diese erfrischenden Nebelschwaden im Pavillon waren eine Sensation in der Wüste von Dubai. Der Effekt veränderte sich für die Betrachter:innen laufend und brachte das magische Schweizer Bergpanorama ideal zur Geltung.

Poland – Inspired by Nature

Die ikonische Architektur des Polnischen Pavillons an der Expo 2020 Dubai übersetzt das Motiv eines Schwarms Zugvögel in eine faszinierende kinetische Skulptur, die den Strom der Besucher:innen von aussen begrüsst und als «Narrator» nach innen begleitet. Ein poetischer Ansatz, der als einfach zu verstehende Metapher den Reichtum der polnischen Natur als Hauptlebensraum von Zugvögeln widerspiegelt. Zugleich stehen Zugvögel metaphorisch für relevante Themen aus Polen wie Mobilität, Nachhaltigkeit, Migration und Weltoffenheit – was perfekt zum EXPO-Motto «Connecting Minds – Creating the Future» passte.

Eine weitere Bestätigung

«Dass wir von der internationalen Jury gleich zwei Red Dot Awards für unsere beiden Pavillon-Projekte erhalten, macht uns sehr stolz. Das spornt uns an, weiterhin innovative, mutige und herausragende Designs zu entwickeln», freut sich Iwan Funk. Als Managing Partner von Bellprat Partner hat er mit seinem 15-köpfigen Team während über fünf Jahren an der Entwicklung des Schweizer und Polnischen Pavillons getüftelt und die gesamte Umsetzung in Dubai vor Ort mitbegleitet.

Red Dot Design Award

Der Red Dot Design Award zählt zu den grössten Designwettbewerben weltweit. Teilnehmer können sich in drei Disziplinen Produkte, Marken und Kommunikationsprojekte sowie Prototypen und Designkonzepte anmelden. Für jeden Award kommt jährlich eine Jury zusammen, die die Einreichungen individuell begutachtet und anschliessend über die Vergabe der Auszeichnungen entscheidet.

Der Red Dot Design Award blickt auf eine über 60-jährige Geschichte zurück: 1955 ist erstmals eine Jury zusammengekommen, um die besten Gestaltungen der damaligen Zeit zu bewerten. Das ist bis heute so geblieben – dieses Jahr mit rund 20'000 Einreichungen. Die Preisverleihung findet am 28. Oktober 2022 in Berlin statt.

Mehr Informationen zum Red Dot Award 2022: www.red-dot.org

Medaillenregen für erfolgreiche Pavillons von Bellprat Partner

Der Schweizer und der Polnische Pavillon, die beide durch das Design Atelier Bellprat Partner in Zürich konzipiert wurden, haben bis heute folgende Awards von internationalen Jurys gewonnen:

Schweiz:

Red Dot Award Brands&Communication Design 2022 in der Kategorie Spatial Communication

German Brand Award: Winner in der Kategorie Brand Communication – Fairs & Exhibitions

Golden Award of Montreux: Finalist Certificate in der Kategorie Spatial Communication

Expo 2020 Dubai Official Participant Awards: Silber in der Kategorie Architecture

Exhibitor Magazine’s World Expo Awards: Gold in der Kategorie Best Medium Pavilion, Bronze in der Kategorie Best Activity & Interactive, Bronze in der Kategorie Best Interpretation of Theme, Finalist in der Kategorie Best Exterior

2A Architecture&Art: Veneration and Innovative Achievement Memorial Icon

Polen:

Red Dot Award Brands&Communication Design 2022 in der Kategorie Spatial Communication

German Brand Award: Gold in der Kategorie Brand Communication – Fairs & Exhibitions

Golden Award of Montreux: Gold in der Kategorie Spatial Communication

Expo 2020 Dubai Official Participant Awards: Silber in der Kategorie Exhibition Design

Exhibitor Magazine’s World Expo Awards: Gold in der Kategorie Best Large Pavilion

2A Architecture&Art: Veneration and Innovative Achievement Memorial Icon

Der Schweizer Pavillon wurde von Bellprat Partner gemeinsam mit den Architekten von OOS, Landschaftsarchitekt Lorenz Eugster und dem Bauunternehmen Expomobilia für Präsenz Schweiz realisiert.

Für den Polnischen Pavilllon hat Bellprat Partner mit den Polnischen Architekten WXCA für die Polish Investment & Trade Agency zusammengearbeitet.

BELLPRAT PARTNER AG Die Schweizer Agentur Bellprat Partner AG kreiert seit 1981 Räume, die Geschichten erzählen. Das Design-Team erschafft multimediale Erlebniswelten mit Elementen aus Architektur, Design, Licht und Klang. Die Kunst des Erzählens verschmilzt mit dem Handwerk der Szenografie zu einem multidimensionalen Ereignis, welches das Publikum nach der sinnlichen Erfahrung vor Ort als Erinnerung für die Ewigkeit mitnimmt und aufbewahrt.

Mit 15 Mitarbeitenden am Standort Zürich realisiert Bellprat Partner AG seit 40 Jahren internationale Projekte für berührende Botschaften, die wirken. Seit dem Schweizer Pavillon an der Weltausstellung 1986 in Vancouver bis 2021 in Dubai: Bellprat war an jeder Expo mit Ausstellungen oder Pavillons involviert. 1998 setzte die Agentur verschiedene Projekte in China um und ist heute rund um den Globus für Auftraggeber mit Ausstellungen, Markenwelten, Inszenierungen für touristische Destinationen und Expo-Pavillons unterwegs.

