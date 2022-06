Bellprat Partner AG

Bellprat Partner beim German Brand Award 2022 mit Gold ausgezeichnet

Die Schweizer haben’s erfunden: genauer gesagt das Design Atelier Bellprat Partner in Zürich. Die Rede ist von den gefeierten Pavillons für die Schweiz und für Polen an der World Expo 2020 in Dubai. Beide bereits mehrfach prämierten Pavillons wurden nun auch beim German Brand Award – einem der wichtigsten deutschen Markenpreise, die heute an einer Gala-Show in Berlin vergeben werden – ausgezeichnet:

Gold für den Polnischen Pavillon an der Expo 2020 Dubai in der Kategorie «Excellence in Brand Strategy and Creation: Brand Communication – Fairs & Exhibitions»

Winner für den Schweizer Pavillon an der Expo 2020 Dubai in der Kategorie «Excellence in Brand Strategy and Creation: Brand Communication – Fairs & Exhibitions»

Poland – Inspired by Nature

«Die ikonische Architektur des Polnischen Pavillons auf der EXPO 2020 in Dubai übersetzt das Motiv eines Schwarms Zugvögel in eine faszinierende gebäudedurchdringende kinetische Skulptur, die den Strom der Besucherinnen und Besucher von aussen begrüsst und nach innen begleitet. Ein wunderschöner, geradezu poetischer Ansatz, der als einfach zu verstehende Metapher den Reichtum der polnischen Natur als Hauptlebensraum von Zugvögeln widerspiegelt. Zugleich stehen Zugvögel metaphorisch für den Anspruch Polens an Themen wie Migration, Mobilität, Nachhaltigkeit und Weltoffenheit – was zugleich auch auf das EXPO-Motto ›Connecting Minds – Creating the Future‹ einzahlt», begründet die Jury ihre Entscheidung.

Grosses Kino für die Schweiz

Der komplett verspiegelte Schweizer Pavillon zog in den sechs Monaten der Expo über 1,5 Millionen Besucher:innen an. Zugleich gehörte er zu den Top 5 der beliebtesten und «most instagrammable» Bauten an dieser Weltausstellung, an der rund 200 Länder vertreten waren. Das zentrale Schaustück im Pavillon war ein echtes Nebelmeer in einem künstlerisch abstrahierten Bergpanorama. Diese erfrischenden Nebelschwaden im Pavillon waren eine Sensation in der Wüste. Der Effekt veränderte sich für die Betrachter:innen laufend und liess das magische Schweizer Bergpanorama schliesslich in vollem Glanze erscheinen.

Das Tüpfchen auf dem i

«Der German Brand Award ist eine weitere Bestätigung, dass unsere beiden Pavillons herausragende Projekte im Bereich Nation Branding sind. Die Rahmenbedingungen an einer World Expo sind sehr komplex und kompetitiv. Diese Auszeichnungen für den Polnischen und Schweizer Pavillon unterstreichen die Kompetenz und Erfahrung unseres Teams, Pavillons nicht nur zu konzipieren, sondern auch erfolgreich umzusetzen», freut sich Iwan Funk. Als Managing Partner von Bellprat Partner hat er mit seinem 15-köpfigen Team während über fünf Jahren an der Entwicklung des Schweizer und Polnischen Pavillons getüftelt und die gesamte Umsetzung vor Ort mitbegleitet.

German Brand Award – ein Wettbewerb des German Brand Institute

Eine Bruttoreichweite von über 315 Mio. Kontakten, eine breite positive Resonanz von Unternehmen, Agenturen und Dienstleistern sowie über 1'200 Einreichungen aus 19 Ländern zeigen, wie gross das internationale Interesse an der Prämierung exzellenter Markenführung ist. Der German Brand Award ist ein Wettbewerb des German Brand Institute, das durch den Rat für Formgebung und die GMK Markenberatung gegründet wurde, um die Bedeutung der Markenführung als entscheidenden Erfolgsfaktor von Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld zu stärken. Das German Brand Institute versteht sich als ein Impulsgeber der europäischen Markenwirtschaft, der die wichtigsten Markenmacher zusammenbringt und Markendialoge anregt.

«Im Zuge des digitalen Wandels und einer damit einhergehenden weiteren Vernetzung unserer Welt ist eine ganzheitliche Markenführung wichtiger denn je – ob Start-up, KMU oder Big Player. Ganzheitlich heisst dabei auf allen Ebenen der Kommunikation trennscharf zu überzeugen – und zwar sowohl nach aussen zum Markt als auch nach innen zu den Mitarbeiter:innen und Partner:innen. Eine Auszeichnung mit dem German Brand Award ist eine Bestätigung für eine hervorragende Markenarbeit und gibt einem die Gewissheit und damit das gute Gefühl, sich auf dem richtigen Weg zu befinden», erklärt Lutz Dietzold, Geschäftsführer des Rates für Formgebung.

Informationen zu allen Preisträgern des German Brand Award 2022 finden sich unter: https://www.german-brand-award.com/preistraeger.html

Medaillenregen für erfolgreiche Pavillons von Bellprat Partner

Der Schweizer und der Polnische Pavillon, die beide durch Bellprat Partner in Zürich konzipiert wurden, haben bis heute folgende Awards von internationalen Jurys gewonnen:

Schweiz:

German Brand Award: Winner in der Kategorie Brand Communication – Fairs & Exhibitions

Golden Award of Montreux: Finalist Certificate in der Kategorie Spatial Communication

Expo 2020 Dubai Official Participant Awards: Silber in der Kategorie Architecture

Exhibitor Magazine’s World Expo Awards: Gold in der Kategorie Best Medium Pavilion, Bronze in der Kategorie Best Activity & Interactive, Bronze in der Kategorie Best Interpretation of Theme, Finalist in der Kategorie Best Exterior

2A Architecture&Art: Veneration and Innovative Achievement Memorial Icon

Polen:

German Brand Award: Gold in der Kategorie Brand Communication – Fairs & Exhibitions

Golden Award of Montreux: Gold in der Kategorie Spatial Communication

Expo 2020 Dubai Official Participant Awards: Silber in der Kategorie Exhibition Design

Exhibitor Magazine’s World Expo Awards: Gold in der Kategorie Best Large Pavilion

2A Architecture&Art: Veneration and Innovative Achievement Memorial Icon

Der Schweizer Pavillon wurde von Bellprat Partner gemeinsam mit den Architekten von OOS, Landschaftsarchitekt Lorenz Eugster und dem Bauunternehmen Expomobilia für Präsenz Schweiz realisiert.

Für den Polnischen Pavillon hat Bellprat Partner mit den Polnischen Architekten WXCA für die Polish Investment & Trade Agency zusammengearbeitet.

