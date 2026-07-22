Naturama Aargau

«Cool down Aargau!» - auch das Naturama Aargau packt mit an

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«Cool down Aargau!» - auch das Naturama Aargau packt mit an

Historische Hitzewellen im Juni und Juli mit Tropennächten, die einem den Schlaf rauben: Das Naturama Aargau hilft mit, den Aargau zu kühlen. Mit praktischen Projekten für Private, Schulen und Gemeinden, und mit der Integration des Themas Klimawandel in die Dauerausstellung.

Am 6. September endet die Sonderausstellung «Cool down Aargau» im Naturama Aargau. Seit der Eröffnung im Herbst 24 bis zu den Sommerferien 26 haben über 55'000 Menschen das Museum besucht. "Wie passen wir uns ans Klima an?" – um diese Frage drehte sich die Sonderausstellung. Und diese Frage bleibt. Darum wird der Raum «Cool down Aargau» nun Teil der Dauerausstellung. Er zeigt, wie städtische und ländliche Strukturen im Kanton Aargau heruntergekühlt werden können, indem eine blau-grüne Infrastruktur aufgebaut wird: Siedlungen begrünen und entsiegeln, nächtliche Kaltluftströme in die Siedlungsplanung integrieren, Plätze und Strassen nach dem Prinzip Schwammstadt umbauen. Auch die Trockenheit in der Aargauer Landwirtschaft ist Thema. Anhand von Gemüseproduzenten im Bünztal wird gezeigt, welche direkte Auswirkungen die Trockenheit auf unsere Teller hat. Die neusten Aargauer Klimakarten können ab September auch auf das grosse Relief im Zentrum des Museums projiziert werden. Und eine positive Inspiration eine lebenswerte Zukunft bleibt auch: das Bild einer coolen Stadt im Jahr 2050, die das Pariser Klimaziel "Netto Null" umgesetzt hat.

Coole Ideen von Schulklassen

Seit 2024 läuft das Bildungsprojekt "Schule fürs Klima", das im Rahmen des Entwicklungsschwerpunkts Klima des Departements Bau, Verkehr und Umwelt angestossen wurde. Schüler:innen entwickeln für ihre Gemeinde oder ihr Schulhaus Klimaanpassungsprojekte. Ausgangspunkt sind reale Erfahrungen: Was tun, wenn es im Schulzimmer über 30 Grad heiss wird oder auf dem Pausenplatz kein Schatten ist? Zentral in diesem Projekt ist das Erleben und der Kontakt mit politischen Entscheidungsträger:innen in der Schulgemeinde. Weitere Klassen sind willkommen. Das Projekt läuft noch bis Ende 2027.

Praktische Projekte in den Gemeinden

Was heisst Klimaanpassung ganz praktisch in den Gemeinden? Wo wird es unerträglich heiss? Kennen wir die "Hotspots" und "Coolspots" auf unserem Gemeindegebiet? Im Auftrag des Departements Bau, Verkehr und Umwelt sowie der Aargauer Fachstelle Klima bietet das Naturama Aargau Kurse, Beratung und Klimaspaziergänge vor Ort an.

Nach den Sommerferien führt das Naturama Aargau Klimaspaziergänge in Sins und Buchs durch, die damit ihre Bevölkerung sensibilisieren und Hitzeschutzprojekte lancieren wollen. Geht es um Flächen, die entsiegelt werden sollen, finden Gemeinden und private Immobilienfirmen fachliche und finanzielle Unterstützung beim Projekt Asphaltknacker.

Das Naturama Aargau hat auch jene im Blick, die unter Hitzewellen und Tropennächten am meisten zu leiden haben. Alte und junge Menschen. Im Projekt "Schatten für Kinder und Klima" arbeitet das Naturama Aargau mit der Krebsliga Schweiz zusammen. Sensibilisiert und fachlich unterstützt werden die Gemeinden, wenn sie die besten Klimaanlagen installieren wollen, nämlich Bäume pflanzen und Flächen auf Strassen, Dächern und an Fassaden begrünen.

Erstberatung und Sensibilisierung der Gemeindebehörden leistet die Klimaberatungsstelle des Naturama Aargau, die vor einem Jahr ihre Arbeit aufnahm. Die Arbeit wird nicht ausgehen, denn die historische Hitzewelle 2026 droht das neue Normal zu werden.

Fachtagung "Klima: Wenn Schule und Gemeinde gemeinsam handeln"

Am 2. September 2026 reflektieren Lehrpersonen, Bildungsfachleute und Gemeindepolitiker:innen ihre Erfahrungen, Erfolgsfaktoren und den Mehrwert von gemeinsamen Klimaprojekten. Die Wirkungsmöglichkeiten auf lokaler Ebene und mit ausserschulischen Akteuren sind für Schüler:innen real und motivierend. Das an Workshops vermittelte praktische Wissen ermöglicht den Teilnehmenden, in ihrer Gemeinde unverzüglich aktiv zu werden. Es gibt noch freie Plätze. Mehr Informationen und Anmeldung unter: www.naturama.ch/26-072

Auskunft über die Fachtagung und Schulprojekte zum Klimalernen gibt die Leiterin Bildung, Milena Conzetti: 062 832 72 37

Auskunft über Klimaprojekte in den Gemeinden und die Klimaberatungsstelle im Naturama Aargau gibt die Leiterin Naturförderung, Christiane Guyer: 062 832 72 42

Weitere Infos online:

Klima im Museum: www.naturama.ch/cool

Projekte zur Klimaanpassung: www.naturama.ch/klimaanpassung

Projekt Schule fürs Klima: www.naturama.ch/schulefuersklima

Kontakt

Naturama Aargau Mike Denz Fachmann Marketing und Kommunikation Feerstrasse 17 5000 Aarau 062 832 72 75 kommunikation@naturama.ch