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«Familiensommer 2026» im Naturama Aargau

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«Familiensommer 2026» im Naturama Aargau

Während den Schulsommerferien lädt das Naturama Aargau zu Abenteuern in der Natur ein. Familienexkursionen sorgen für aufregende Erlebnisse mit Wildtieren. Im Museum sind Temperaturjäger:innen aufgefordert, den heissesten und kühlsten Ort zu finden.

Die fünfwöchigen Schulferien bieten die perfekte Gelegenheit, das heimische Freizeitangebot zu nutzen und die Region kennenzulernen. Wer dabei ein unvergessliches Naturabenteuer erleben will, wird beim «Familiensommer» des Naturama Aargau fündig. Auf vier Exkursionen ab dem 8. Juli 2026 lernen Kinder mit ihren Eltern oder anderen Begleitpersonen verschiedene Wildtierarten näher kennen: Biber, Fledermäuse, Glühwürmchen oder Igel. Ob auf der Suche nach den Königinnen der Nacht oder nach ausgezeichneten Schwimmern – die Familienexkursionen versprechen spannende Naturerlebnisse am Fluss, im Park und in der Dämmerung.

Sommeraktion im Museum

Die Sommeraktion 2026 im Museum steht ganz im Zeichen der Sonderausstellung «Cool down Aargau». Vom 4. Juli bis 9. August 2026 können sich Familien im Naturama als Temperaturjäger:innen versuchen. Wo ist der kühlste und wo der heisseste Ort Im Museum, auf der Dachterrasse oder am Teich?

Mit einem ausleihbaren Temperaturmessgerät geht's auf Entdeckungstour. Nach der schweisstreibenden Suche offeriert das Naturama im museumseigenen Café Friedrich eine kühle Erfrischung.

Familienexkursionen während den Aarauer Schulferien

Mittwoch, 8. Juli 2026, Auf den Spuren des Igels, ausgebucht

ausgebucht Donnerstag, 9. Juli 2026, Glühwürmchen-Nachtzauber , Anmeldung: www.naturama.ch/26-068

, Anmeldung: www.naturama.ch/26-068 Dienstag, 4. August 2026, Auf Biberpirsch im Auenland , Anmeldung: www.naturama.ch/26-069

, Anmeldung: www.naturama.ch/26-069 Donnerstag, 6. August 2026, Wenn die Fledermäuse fliegen, Anmeldung: www.naturama.ch/26-070

Alle Informationen unter www.naturama.ch/familiensommer.

Kontakt

Naturama Aargau Mike Denz Fachperson Marketing & Kommunikation Feerstrasse 17 5000 Aarau 062 832 72 75 kommunikation@naturama.ch