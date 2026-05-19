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Entsiegeln auf privatem Grund: Neues Angebot im Aargau

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Entsiegeln auf privatem Grund: Neues Angebot im Aargau

Der Kanton Aargau sowie Aarau, Baden, Wettingen, das Naturama Aargau, die Mobiliar Genossenschaft und die Asphaltknackerinnen spannen zusammen: Sie unterstützen Private, die eine asphaltierte oder zubetonierte Fläche «aufknacken» und begrünen möchten. Das Naturama Aargau ist im Projekt mit der administrativen Verwaltung des dafür eingerichteten Fonds beauftragt. Die Mittel aus dem Fonds werden ausschliesslich im Rahmen dieses Projekts eingesetzt.

Das Naturama Aargau unterstützt als Pionierin mit dem Programm «Asphaltknacker» seit 2021 Gemeinden und Institutionen bei der Entsiegelung öffentlich zugänglicher Flächen. Dabei erhalten sie fachliche Beratung und können einen finanziellen Beitrag für die Umsetzung erhalten.

Das neue Angebot für Private ist eine Ergänzung dazu: Die Asphaltknackerinnen begleiten Entsiegelungsprojekte auf privatem Grund, vermitteln den Kontakt zu geeigneten lokalen Gartenbauunternehmen, übernehmen die Dokumentation der Projekte und veröffentlichen diese auf ihrer Webseite.

Warum Entsiegelung wirkt: Schwammstadt-Prinzip, Hitze und Starkregen

Die Folgen der immer häufigeren Hitzetage und die Schäden durch Starkregen sind eine zunehmende Herausforderung für Städte und dicht besiedelte Gebiete. Ein Schlüssel zur Bewältigung ist das Schwammstadt-Prinzip: Regenwasser wird zurückgehalten und versickert, statt oberflächlich abzufliessen. Begrünte und durchlässige Flächen heizen sich weniger auf, wirken ausgleichend aufs Stadtklima und reduzieren das Überschwemmungsrisiko. Auch die Biodiversität kann so gefördert werden.

«Entsiegelung wirkt doppelt: Durchlässige, begrünte Flächen helfen bei Starkregen und sie kühlen an Hitzetagen. Gleichzeitig entstehen neue Lebensräume im Siedlungsraum – oft schon auf kleinen Flächen», sagt Isabelle Glanzmann, Projektleiterin Naturförderung Naturama Aargau.

Finanzierung und Zusammenarbeit

Die Mobiliar Genossenschaft stellt dem Naturama Aargau und den drei Gemeinden Aarau, Baden und Wettingen insgesamt 200 000 Franken für die Beratung und die Entsorgung von nicht sickerfähigen Belägen zur Verfügung. Im Rahmen der Zusammenarbeit spannen der Kanton Aargau, die drei Gemeinden, das Naturama Aargau, die Asphaltknackerinnen und die Mobiliar Genossenschaft zusammen, um Private bei Entsiegelungsvorhaben zu unterstützen.

«Mit der Mobiliar Genossenschaft und den Asphaltknackerinnen haben wir in diesem Projekt starke Partner, die viel Erfahrung in der Förderung von Entsiegelung und Schwammstadt-Ansätzen einbringen. Gemeinsam schaffen wir ein Angebot, das Private im Aargau beim Aufknacken und Begrünen versiegelter Flächen konkret unterstützt», sagt Simon Härdi, Geschäftsführer Naturama Aargau.

Praktische Informationen

Wo können Projekte eingereicht werden? Privatpersonen, kleine KMU oder Wohnbaugenossenschaften im Kanton Aargau und in den Gemeinden Aarau, Baden und Wettingen über asphaltknackerinnen.ch/mitmachen

Privatpersonen, kleine KMU oder Wohnbaugenossenschaften im Kanton Aargau und in den Gemeinden Aarau, Baden und Wettingen über asphaltknackerinnen.ch/mitmachen Gemeinden, Institutionen und grössere Firmen direkt beim Naturama Aargau naturama.ch/asphaltknacker

Weitere Informationen naturama.ch/asphaltknacker asphaltknackerinnen.ch/kantonaargau

naturama.ch/asphaltknacker asphaltknackerinnen.ch/kantonaargau Informationen zum Schwammstadt-Engagement der Mobiliar mobiliar.ch/schwammstadt

Medienkontakte:

Simon Härdi

Geschäftsführer Naturama Aargau

+41 62 832 72 68

simon.haerdi@naturama.ch

Isabelle Glanzmann

Projektleiterin Naturförderung Naturama Aargau

+41 62 832 72 89

isabelle.glanzmann@naturama.ch

Kontakt

Naturama Aargau Mike Denz Marketing & Kommunikation Feerstrasse 17 5000 Aarau 062 832 72 75 kommunikation@naturama.ch